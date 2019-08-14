Удручающая статистика: в больницах Латвии не хватает более 1000 медиков

Руководитель NMPD Лиене Ципуле информировала, что в службе 587 вакансий, что составляет 20% от общего числа необходимых специалистов. В том числе 460 - лечащий персонал, из-за чего NMPD не может укомплектовать 51 бригаду. Общее количество бригад составляет 190.

Служба решает проблему нехватки кадров за счет студентов и ассистентов, а также сверхурочной работы, что оборачивается дополнительными расходами.

Руководитель Восточной клинической университетской больницы Имант Паэглитис рассказал, что на 31 июля в учреждении было 307 вакансий - примерно 10% от общего количества работников. В первом полугодии оплата за сверхурочную работу составила 1,6 млн евро. В больнице не хватает 18% врачей, 8% медсестер и 7% помощников медсестер.

"Ситуация ненормальная. Нам надо думать, как избежать сверхурочных, но это возможно только при достаточном количестве работников", - заявил он.

Руководитель отдела кадров Клинической университетской больницы им. Страдиня Ундине Бушмейстере рассказала, что в больнице 309 вакансий. Больше всего не хватает анестезиологов-реаниматологов, кардиологов, радиологов, медсестер по анестезиологии и неотложной помощи.

В Детской клинической больнице, по словам председателя правления Валтса Аболса, не хватает 155 работников, или 10%. Не хватает операционных сестер, неонатологов, детских психиатров.

Член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов сообщил, что больше всего не хватает анестезиологов-реаниматологов, а также хирургов и неврологов.

Кроме того, его тревожит старение персонала - много врачей предпенсионного возраста, в больнице работает 79-летний инфектолог, пожилые врачи часто болеют.