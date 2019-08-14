Ср, 14.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД

Сколько денег в месяц Тайсон тратит на марихуану? Вы удивитесь!

Майк Тайсон

ФОТО: EPA/Scanpix

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон снова удивил своих поклонников очередным признанием.

53-летний Майк Тайсон в своём подкасте Hotboxin with Mike Tyson признался, что тратит около 40 тысяч долларов в месяц на марихуану.

"Если подсчитать, сколько мы курим в месяц, то выходит где-то на 40 тысяч долларов", - признался Тайсон в эфире подкаста.

Стоит отметить, что Тайсон сам занимается производством марихуаны, а в конце 2018 года бывший боксёр приобрёл в Калифорнии участок для выращивания травы. Площадь этого участка составляет 16 гектаров. Ранее Тайсон заявлял не только о планах выращивать марихуану, но и об открытии завода по её переработке.

Тайсон также отметил, что его ранчо, на котором выращивается марихуана, продаёт траву аптекам на сумму около 500 тысяч долларов в месяц. Ранее американский боксёр отмечал, что отдал предпочтение марихуане из-за ужасного опыта приёма опиатов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ