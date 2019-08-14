Сколько денег в месяц Тайсон тратит на марихуану? Вы удивитесь!

53-летний Майк Тайсон в своём подкасте Hotboxin with Mike Tyson признался, что тратит около 40 тысяч долларов в месяц на марихуану.

"Если подсчитать, сколько мы курим в месяц, то выходит где-то на 40 тысяч долларов", - признался Тайсон в эфире подкаста.

Стоит отметить, что Тайсон сам занимается производством марихуаны, а в конце 2018 года бывший боксёр приобрёл в Калифорнии участок для выращивания травы. Площадь этого участка составляет 16 гектаров. Ранее Тайсон заявлял не только о планах выращивать марихуану, но и об открытии завода по её переработке.