NEPLP просит 10 млн евро для решения проблемы в СМИ

Чтобы решить ситуацию, сложившуюся на Латвийском радио и в общественных СМИ в целом, NEPLP подал в правительство свои предложения по стабилизации ситуации, которые включают также запрос средств для общественных СМИ, проинформировали агентство LETA в совете.

Сообщение, поданное в правительство, включает анализ ситуации на Латвийском радио и предложения решений в краткосрочном и долгосрочном периоде.

Принимая во внимание то, что проблемы Латвийского радио нельзя рассматривать отдельно от ситуации на Латвийском телевидении и портале LSM.lv, потому что у них общие проблемные зоны, рынок труда, цели и задачи, сообщение включает также решения, связанные с развитием LTV и стабилизацией ситуации в 2019 году.

В результате принятия поправок к закону о защите прав потребителей общественным СМИ с 1 июля 2019 года полностью запрещено получать доходы от оказания рекламных услуг партнерам, работающим в сферах, связанных с кредитованием.

В свою очередь поправки к закону об электронных СМИ, принятые в июне 2018 года и предусматривающие выход электронных общественных СМИ с коммерческого рекламного рынка, способствуют переориентированию рекламы на другие платформы.

Упомянутые правовые акты привнесли существенные изменения в распределение рекламного рынка, пояснил NEPLP.

Поэтому совет просит выделить из государственной бюджетной программы "Средства для непредвиденных случаев" 51 049 евро Латвийскому радио и 259 223 евро LTV на покупку оборудования для студий, компенсируя уменьшение доходов от хозяйственной деятельности.

Кроме того, предлагается выделить Латвийскому радио 129 046 евро и LTV 254 191 евро на стабилизацию содержания и выполнение общественного заказа в запланированном объеме в последние четыре месяца 2019 года.

Для решения сложившейся ситуации в качестве компенсации общественным СМИ за выход с рекламного рынка NEPLP призывает дополнительно из бюджета 2020 года выделить Латвийскому радио 1,79 млн евро, LTV - 5 384 176 евро, а также для укрепления производительности выделить Латвийскому радио 989 000 евро, а LTV - 500 000 евро и поддержать выделение средств в размере 1 604 133 евро для смены аппаратно-студийного комплекса выпуска программ.