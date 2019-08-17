Михаил Прохоров продал "Бруклин" за рекордную для спорта сумму

В прошлом году соучредитель китайской интернет-компании Alibaba Group Джозеф Цай приобрёл 49% акций "Нетс" за 1 миллиард долларов, а в августе он выкупил у Прохорова оставшийся 51% акций за 1,35 миллиарда. Помимо клуба, Цай выкупит и Barclays Center, домашнюю арену "Бруклин Нетс".

В общей сложности 55-летний Цай заплатит за покупку баскетбольного клуба 2,35 миллиарда долларов - это рекорд в истории спортивной индустрии.

Ранее рекорд принадлежал Дэвиду Тепперу, который за 2,2 миллиарда долларов приобрёл "Каролину", а также Тильману Фертитте, который за ту же сумму купил "Хьюстон".

Михаил Прохоров приоборёл 80% акций "Бруклин Нетс" в 2009 году за 223 миллиона долларов. Кроме того, российский бизнесмен погасил долги клуба, которые составляли около 160 миллионов.