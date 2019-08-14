В Елгаве 22-летний любитель азартных игр спрыгнул с восьмого этажа

Одна из жильцов дома услышала громкий шум и решила посмотреть в окно, чтобы выяснить, откуда раздался грохот. Женщина увидела на земле труп человека.

"Сначала он лежал и не двигался, а потом стал как-то странно двигаться. Конечно, мой муж вызвал "скорую", медики моментально приехали. Приехали и служба реанимации, и полиция", - рассказала очевидица журналистам.

22-летний парень был госпитализирован. Однако в среду, 14 августа, в 5.00 он скончался от полученных травм.

Родители молодого мужчины допускают, что сын решил совершить самоубийство, поскольку страдал от зависимости от азартных игр. О возможном суициде была проинформирована полиция.

Как отмечает Degpunktā, у погибшего также были серьезные проблемы с деньгами, из-за которых у него появилось много долгов.