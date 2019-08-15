Полнолуние 15 августа 2019 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Каждое Полнолуние может принести в жизнь человека как положительные, так и отрицательные перемены. Советы астрологов на 15 августа 2019 года помогут провести этот день с пользой и привлечь благополучие.
В августе Полнолуние пройдет в созвездии Водолея, и астрологи называют влияние этого союза позитивным. В четверг Луна не будет в аспектах с другими небесными телами, а значит - при правильном настрое ничто и никто не сможет повлиять на ваши планы. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют узнать, что можно и что нельзя делать 15 августа, чтобы удача не прошла мимо.
Что можно делать в Полнолуние
Энергетика пространства в эти сутки сильна, а значит - есть возможность попрощаться с проблемами и убрать препятствия на пути к благополучию. Полнолуние в Водолее - идеальное время для творчества.
Астрологи рекомендуют посвятить себя любимым хобби, которые впоследствии вполне могут стать дополнительным источником заработка.
Кроме того, арт-терапия будет полезна для тех, кому нужно отдохнуть, избавиться от стресса и улучшить настроение.
Во время Полнолуния хорошо заняться йогой или медитациями. Такие практики помогут избавиться от напряжения, бессонницы и плохого самочувствия.
Под влиянием созвездия Водолея удачно пройдут романтические встречи. 15 августа можно смело отправляться на поиски второй половинки.
Полная Луна оказывает влияние на все живое, в том числе на растения. В этот день можно собирать лекарственные травы, заготавливать их на зиму или употреблять сразу после сбора.
Под воздействием Водолея астрологи рекомендуют привести в порядок жилище: сделать влажную уборку и хорошенько проветрить помещения.
В день Полнолуния успешно пройдут дружеские встречи или посиделки в кругу родственников. Такое времяпровождение поднимет настроение и поможет укрепить связь.
Что нельзя делать 15 августа
- Во время Полнолуния нельзя ссориться и потакать дурным эмоциям. В эти сутки негатив может стать причиной неудач и непреодолимым препятствием на пути к счастью.
- 15 августа стоит отказаться от переедания, а также от чрезмерных физических нагрузок.
Несмотря на то, что прилив сил будет ощущаться весь день, сильное напряжение может стать причиной переутомления и проблем со здоровьем.
- В это день не рекомендуется смотреть фильмы и читать книги, относящиеся к жанрам ужасов, мистики и криминала, чтобы не провоцировать перепады настроения, а также кошмарные сновидения.
- В день Полнолуния не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами. Давать в долг и занимать денежные средства чревато проблемами в будущем.