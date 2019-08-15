"Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв "Челси" по пенальти

В начале матча "Ливерпуль" был немного активнее и чаще комбинировал впереди, а футболистам "Челси" приходилось ловить соперника на контратаках, в одной из которых Педро проверил на прочность перекладину ворот.

По истечении получаса игры лондонцы активизировались, что привело к голу. На 36-й минуте Оливье Жиру ударом с левой ноги отправил мяч в дальний угол ворот. Четыре минуты спустя Кристиан Палисик забил второй гол в ворота "Ливерпуля", но арбитр не засчитал взятие ворот из-за положения вне игры.

Кстати, отдельного упоминания заслужила судейская бригада, которая полностью состояла из девушек, а в роли главного арбитра выступила Стефани Фраппар из Франции.

В перерыве матча Юрген Клопп решил выпустить на поле Роберто Фирмино, что практически сразу принесло свои плоды - на 48-й минуте бразилец нанёс опасный удар, который отбил Кепа, но Садио Мане оказался первым на добивании. Для сенегальца этот гол стал 18-м за "Ливерпуль" в 2019 году. Больше за "красных" не забивал никто.

На 56-й минуте Салах вошёл в штрафную и аккуратно отдал передачу на Фирмино, которому чуть-чуть не повезло забить второй гол в ворота "синих". После пропущенного мяча футболисты "Челси" немного активизировались, правда, реализовать свои моменты лондонцы не смогли.

На 73-й минуте Салах коварно пробил в дальний угол, но Кепа сумел вытащить этот мяч, а потом отразил удар Ван Дейка с линии вратарской - 10 секунд и два невероятных сэйва в исполнении голкипера "Челси".

За 6 минут до конца основного времени Мэйсон Маунт забил "Ливерпулю", но во второй раз в этом матче футболисты из Лондона сделали это из положения вне игры. 90 минут истекли, на табло 1:1, а это значит, что командам предстояло дополнительное время.

Всего пять минут потребовалось "Ливерпулю", чтобы выйти вперёд в овертайме. Дубль оформил Садио Мане, который отметился идеальным ударом после паса Фирмино. Ответ "Челси" не заставил себя долго ждать и всего шесть минут спустя Джорджиньо с 11-метровой отметки сравнял счёт - 2:2.

Второй дополнительный тайм голов не принёс, хотя у футболистов "Челси" были отличные моменты вырвать победу. Судьба противостояния решилась в послематчевой серии пенальти, в которой футболисты обеих команд били безошибочно, пока к "точке" не подошёл 21-летний Тэмми Абрахам из "Челси". Нападающий пробил точно безхитростно и точно по центру - его удар спокойно отразил вратарь "Ливерпуля".

Таким образом, "красные" одержали победу в послематчевой серии пенальти со счётом 5:4 и завоевали первый европейский титул нового сезона. "Челси", в свою очередь, потерпел второе поражение подряд под руководством нового тренера Фрэнка Лэмпарда.