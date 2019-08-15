"Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв "Челси" по пенальти

В среду, 14 августа, на стадионе "Водафон Парк" в Стамбуле состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором лондонский "Челси" потерпел поражение от "Ливерпуля" в послематчевой серии пенальти - 2:2 (4:5).
В начале матча "Ливерпуль" был немного активнее и чаще комбинировал впереди, а футболистам "Челси" приходилось ловить соперника на контратаках, в одной из которых Педро проверил на прочность перекладину ворот.
По истечении получаса игры лондонцы активизировались, что привело к голу. На 36-й минуте Оливье Жиру ударом с левой ноги отправил мяч в дальний угол ворот. Четыре минуты спустя Кристиан Палисик забил второй гол в ворота "Ливерпуля", но арбитр не засчитал взятие ворот из-за положения вне игры.
Кстати, отдельного упоминания заслужила судейская бригада, которая полностью состояла из девушек, а в роли главного арбитра выступила Стефани Фраппар из Франции.
В перерыве матча Юрген Клопп решил выпустить на поле Роберто Фирмино, что практически сразу принесло свои плоды - на 48-й минуте бразилец нанёс опасный удар, который отбил Кепа, но Садио Мане оказался первым на добивании. Для сенегальца этот гол стал 18-м за "Ливерпуль" в 2019 году. Больше за "красных" не забивал никто.
#SuperCup GOAL | Liverpool - Chelsea: 1-1 (Mane) pic.twitter.com/Rnjy8zrbRN— Daily Betting Tips (@101tips_app) August 14, 2019
На 56-й минуте Салах вошёл в штрафную и аккуратно отдал передачу на Фирмино, которому чуть-чуть не повезло забить второй гол в ворота "синих". После пропущенного мяча футболисты "Челси" немного активизировались, правда, реализовать свои моменты лондонцы не смогли.
На 73-й минуте Салах коварно пробил в дальний угол, но Кепа сумел вытащить этот мяч, а потом отразил удар Ван Дейка с линии вратарской - 10 секунд и два невероятных сэйва в исполнении голкипера "Челси".
Kepa çıldırdı kupayı istiyor! pic.twitter.com/ExkJFJ6DvI— Furkan (@daralandapaslar) August 14, 2019
За 6 минут до конца основного времени Мэйсон Маунт забил "Ливерпулю", но во второй раз в этом матче футболисты из Лондона сделали это из положения вне игры. 90 минут истекли, на табло 1:1, а это значит, что командам предстояло дополнительное время.
Всего пять минут потребовалось "Ливерпулю", чтобы выйти вперёд в овертайме. Дубль оформил Садио Мане, который отметился идеальным ударом после паса Фирмино. Ответ "Челси" не заставил себя долго ждать и всего шесть минут спустя Джорджиньо с 11-метровой отметки сравнял счёт - 2:2.
Liverpool 2- Chelsea 2 - Jorginho goal #UEFASuperCup #LiverpoolChelsea #LIVCHE pic.twitter.com/cOSTavnju5— Emre Erden (@emreerden) August 14, 2019
Второй дополнительный тайм голов не принёс, хотя у футболистов "Челси" были отличные моменты вырвать победу. Судьба противостояния решилась в послематчевой серии пенальти, в которой футболисты обеих команд били безошибочно, пока к "точке" не подошёл 21-летний Тэмми Абрахам из "Челси". Нападающий пробил точно безхитростно и точно по центру - его удар спокойно отразил вратарь "Ливерпуля".
Таким образом, "красные" одержали победу в послематчевой серии пенальти со счётом 5:4 и завоевали первый европейский титул нового сезона. "Челси", в свою очередь, потерпел второе поражение подряд под руководством нового тренера Фрэнка Лэмпарда.
ANOTHER PENALTY SHOOTOUT WIN IN ISTANBUL!!— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2019
SUPER CUP CHAMPIONS!!! pic.twitter.com/sZaxIfK9hY