Фото исхудавшей Волочковой в бикини откровеннее прежних пугают поклонников

Фотографии Волочковой с отдыха на побережье Адриатического моря начинают серьезно пугать ее поклонников - балерина стремительно теряет вес и, по мнению некоторых, выглядит "совсем высохшей".

Сама Анастасия не открывает секрет своего стремительного похудения. В интервью "Комсомольской правде" она рассказала, что много плавает и почти ничего не ест на отдыхе.

"Вот ко мне и пришла эта стройность. За весь день съела сегодня всего пять пустых бульонов, и все. И то еле заставила себя",

- сообщила балерина.

Интересно, что после того, как поклонники обратили внимание на изменения в ее фигуре, экс-прима Большого театра ограничила в своем профиле в Instagram возможность комментировать публикации.

При этом неизменным остается одно: Волочкова продолжает позировать на фото в крошечных мини-бикини, которые на ее исхудавшем теле выглядят еще откровеннее, чем раньше.