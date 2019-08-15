Накопления соцбюджета приблизились к докризисному уровню

Она пояснила, что эти накопления станут буфером, если неожиданно наступит кризис. Петравича также заметила, что увеличиваются и суммы, которые выплачиваются из специального бюджета, находящегося в ведении Министерства благосостояния.

В следующем году из этого бюджета планируется выплатить на 200 млн евро больше, чем в этому году, что связано с ростом пенсий, пособий по болезни и других.

Петравича напомнила, что в следующем году приоритетом Минбалга будет совершенствование системы минимального дохода, на что будут выделены существенные ресурсы.

Как сообщалось ранее, в 2020 и 2021 годах планируется принять комплекс мер, чтобы улучшить систему минимального дохода в Латвии. Соответствующий план подготовило Министерство благосостояния.

Всего в плане восемь мер, и три из них запланированы на первое полугодие будущего года. План предусматривает увеличить поддержку людям, получающим минимальные пенсии, повысив базу расчета минимальной пенсии до 99 евро. Также до 99 евро будет повышено пособие соцобеспечения лицам, достигшим пенсионного возраста.

Как сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш, сумма, которая потребуется на повышение пенсий, составляет 30 млн евро, и предложение будет рассматриваться при подготовке бюджета 2020 года.

По сути, против выделения средств никто не возражает, но надо договориться о распределении доступной суммы, так как потребностей много, сказал он.

Министр благосостояния заявила, что при пересмотре расходов Минблага были найдены не использованные 26 млн евро, которые можно потратить на повышение пенсий.

Также в следующем году будут увеличены пособия инвалидам третьей группы до 99 евро, а первой и второй группе будет до 99 евро увеличена база расчета.