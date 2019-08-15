Молодежь проведет в торговом центре небывалую акцию

В этот раз оно будет особенным, так как молодежь примет участие в акции для социальной сети TikTok, ее проведут знаменитые в Латвии LATVIAN SISTERS.

У собравшихся будет также возможность запечатлеть свои индивидуальные танцевальные TikTok выступления, а лучшее видео в конце мероприятия получит приз - 100 евро от Rīga Plaza. Все видеоролики можно будет увидеть на сайте tiktok.com с хэштегом #rigaplaza.

В центре моды и развлечений Rīga Plaza соберутся популярные латвийские ютуберы - Никлавс, Лаурлацис, Latvian Sisters, Enģeļmeitene и Рой с pipars.lv, Анджелина Алексе, Mēs ar brāli kolosāli, Big Latvian Boss и София Лукьянска.

Руководить действом будет Кашер. Это прекрасная возможность встретить всех своих ютуб-кумиров в одном месте, отдохнуть и получить заряд бодрости и вдохновения на предстоящий учебный год.

ФОТО: Пресс-фото

"Это мероприятие не только для тех молодых людей, которые являются активными пользователями социальных сетей, но и для любого, кому нравится творчески проводить время в кругу веселой компании. В рамках мероприятия мы позволим молодежи проявить свою креативность, встретить своих кумиров и насладиться музыкальными представлениями. Каждое мероприятие посвящено определенной теме. В этот раз мы постараемся провести небывалую акцию - общую постановку танца", - указывает организатор мероприятия Кашер.

Творческие мастерские пройдут с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до 19.00.

Музыкальными представлениями порадуют Эдгарс Крейлис и Дидзис Мелдерис. Как всегда будет много сюрпризов: песни, челленджи, конкурсы, интервью, блогеры и самое главное - ютуберы.

В мероприятии MEET&GREET СО ЗНАМЕНИТОСТЬЮ приглашают принять участие молодых людей, которые являются активными пользователями социальных сетей, следят за новыми тенденциями в мире моды, креативны, постоянно хотят узнать что-то новое и прекрасно провести время. Цель мероприятия - дать молодежи возможность лично встретиться со своими кумирами и сверстниками, которые их вдохновляют.