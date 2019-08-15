Редактор журнала: русскоязычное медиапространство нездорово

Русскоязычное медиапространство сейчас нельзя назвать здоровым, и все большее количество людей понимают это, сказал в интервью агентству LETA главный редактор интернет-журнала "Спектр" Антон Лысенков.
На фоне этого разочарования у иностранных СМИ появляется больше шансов завоевать аудиторию и ее доверие, отметил он.
Контролируемые государством российские СМИ сами подрывают доверие к себе читателей.
"Читатели и зрители - не дураки. Они неизбежно со временем понимают, что им скармливают пропаганду - что-то недоговаривают, о чем-то не сообщают. В условиях интернета, пока еще более-менее свободного в России, совсем замалчивать какие-то вещи не удается", - говорит главный редактор "Спектра".
По его мнению, русскоязычное медиапространство сейчас нельзя назвать здоровым, и все большее количество людей понимают это. То, что в 2014-2015 годах еще могло проскочить, сейчас уже не проходит. Вырабатывается усталость и разочарование в тех средствах массовой информации, которые всегда были самыми влиятельными. На фоне этого разочарования у иностранных СМИ появляется больше шансов.
"И я думаю, что "Спектр" и "Медуза", которые обычно приводятся в пример таких СМИ, ближе российскому читателю, чем другие. Я надеюсь, верю и думаю, что к нам больше доверия, ведь все понимают, что наша регистрация за пределами России - чистая формальность", - подчеркнул Лысенков, который живет и работает в Латвии с 2009 года, но является гражданином России.