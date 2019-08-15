Редактор журнала: русскоязычное медиапространство нездорово

"И я думаю, что "Спектр" и "Медуза", которые обычно приводятся в пример таких СМИ, ближе российскому читателю, чем другие. Я надеюсь, верю и думаю, что к нам больше доверия, ведь все понимают, что наша регистрация за пределами России - чистая формальность", - подчеркнул Лысенков, который живет и работает в Латвии с 2009 года, но является гражданином России.