Чт, 15.08.2019
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  • Видео: Конор Макгрегор напал на пожилого человека, который отказался пить его виски

Видео: Конор Макгрегор напал на пожилого человека, который отказался пить его виски

Конор Макгрегор

ФОТО: Ethan Miller/AFP/Scanpix

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в пабе Marble Arch Pub в Дублине. Инцидент произошёл 6 апреля этого года, но был видео случившегося было опубликовано только сейчас.

По информации TMZ, Макгрегор купил в пабе виски собственной компании Proper Twelve и стал всех угощать, но один из посетителей несколько раз отказался от алкоголя. По всей видимости, ирландскому бойцу это не понравилось и он нанёс удар по незнакомцу, после чего Макгрегора моментально увели из бара друзья. Сообщается, что полиция начала расследование в отношении случившегося.

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