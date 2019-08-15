Видео: Конор Макгрегор напал на пожилого человека, который отказался пить его виски

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в пабе Marble Arch Pub в Дублине. Инцидент произошёл 6 апреля этого года, но был видео случившегося было опубликовано только сейчас.
По информации TMZ, Макгрегор купил в пабе виски собственной компании Proper Twelve и стал всех угощать, но один из посетителей несколько раз отказался от алкоголя. По всей видимости, ирландскому бойцу это не понравилось и он нанёс удар по незнакомцу, после чего Макгрегора моментально увели из бара друзья. Сообщается, что полиция начала расследование в отношении случившегося.