Видео: Конор Макгрегор напал на пожилого человека, который отказался пить его виски

По информации TMZ, Макгрегор купил в пабе виски собственной компании Proper Twelve и стал всех угощать, но один из посетителей несколько раз отказался от алкоголя. По всей видимости, ирландскому бойцу это не понравилось и он нанёс удар по незнакомцу, после чего Макгрегора моментально увели из бара друзья. Сообщается, что полиция начала расследование в отношении случившегося.