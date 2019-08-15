VARAM создало веб-сайт с информацией о сортировке мусора

Планируется, что Šķiro viegli позволит жителям просто и удобно находить ближайшие места раздельного сбора мусора, получать необходимую информацию о видах мусора, которые принимаются в конкретном месте, а также сообщать управляющему местом сбора мусора о несоответствиях и нарушениях, если такие будут констатированы.