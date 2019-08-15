VARAM создало веб-сайт с информацией о сортировке мусора

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) подготовило поправки к правилам Кабинета министров, обязывающие компании по утилизации отходов вводить и поддерживать актуальную информацию о пунктах и площадках раздельного сбора мусора на сайте www.skiroviegli.lv, проинформировали агентство LETA в министерстве.
Как пояснили в ведомстве, веб-сайт уже создан, однако размещенная там информация не всегда является актуальной и точной. Поэтому разработанные VARAM поправки обяжут компании поддерживать на сайте актуальную информацию о пунктах и площадках раздельного сбора мусора.
Планируется, что Šķiro viegli позволит жителям просто и удобно находить ближайшие места раздельного сбора мусора, получать необходимую информацию о видах мусора, которые принимаются в конкретном месте, а также сообщать управляющему местом сбора мусора о несоответствиях и нарушениях, если такие будут констатированы.
Для удобства жителей будет разработано и простое мобильное приложение, в котором можно будет найти ближайшее место раздельного сбора мусора на карте, а также ознакомиться с другой полезной информацией.
Планируется, что полная версия веб-сайта и мобильное приложение начнут работу весной 2020 года.