Чт, 15.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД

VARAM создало веб-сайт с информацией о сортировке мусора

Мусор. Иллюстративное фото.

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) подготовило поправки к правилам Кабинета министров, обязывающие компании по утилизации отходов вводить и поддерживать актуальную информацию о пунктах и площадках раздельного сбора мусора на сайте www.skiroviegli.lv, проинформировали агентство LETA в министерстве.

Как пояснили в ведомстве, веб-сайт уже создан, однако размещенная там информация не всегда является актуальной и точной. Поэтому разработанные VARAM поправки обяжут компании поддерживать на сайте актуальную информацию о пунктах и площадках раздельного сбора мусора.

Планируется, что Šķiro viegli позволит жителям просто и удобно находить ближайшие места раздельного сбора мусора, получать необходимую информацию о видах мусора, которые принимаются в конкретном месте, а также сообщать управляющему местом сбора мусора о несоответствиях и нарушениях, если такие будут констатированы.

Для удобства жителей будет разработано и простое мобильное приложение, в котором можно будет найти ближайшее место раздельного сбора мусора на карте, а также ознакомиться с другой полезной информацией.

Планируется, что полная версия веб-сайта и мобильное приложение начнут работу весной 2020 года.

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