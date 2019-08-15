Трое молодых людей катались по Цесису на авто с краденными номерами

К стражам порядка в ту ночь обратился мужчина, с автомобиля которого были сняты номерные знаки. Сотрудники Сигулдского участка Госполиции зарегистрировали эту информацию и начали расследование.

В среду, 14 августа, сотрудники Цесисского участка Госполиции заметили, как по городу на автомобиле катаются ранее попадавшие в поле зрения полиции молодые люди. При проверке номерных знаков выяснилось, что они ворованные. Полицейские из Цесисского и Сигулдского участков вместе задержали молодых людей и доставили в участок.

Возраст двоих задержанных составлял 18 лет, а третьему юноше было всего 17. Все трое раньше попадали в поле зрения полиции за аналогичные преступления.

Идея украсть номерные знаки появилась у парней еще до того, как они купили машину. Они рассказали полицейским, что совершили преступление, поскольку просто хотели покататься.