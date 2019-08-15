Трое молодых людей катались по Цесису на авто с краденными номерами

2 августа трое молодых людей отправились из Цесиса в Сигулду, чтобы купить автомобиль. Юноши заплатили 150 евро за машину, однако сразу же после продажи не была оформлена смена владельца. Учитывая, что у авто не было номерных знаков, молодые люди сорвали их с транспортного средства, которое было припарковано в городе. В ночь на 3 августа они отправились обратно в Цесис, сообщает Госполиция.
К стражам порядка в ту ночь обратился мужчина, с автомобиля которого были сняты номерные знаки. Сотрудники Сигулдского участка Госполиции зарегистрировали эту информацию и начали расследование.
В среду, 14 августа, сотрудники Цесисского участка Госполиции заметили, как по городу на автомобиле катаются ранее попадавшие в поле зрения полиции молодые люди. При проверке номерных знаков выяснилось, что они ворованные. Полицейские из Цесисского и Сигулдского участков вместе задержали молодых людей и доставили в участок.
Возраст двоих задержанных составлял 18 лет, а третьему юноше было всего 17. Все трое раньше попадали в поле зрения полиции за аналогичные преступления.
Идея украсть номерные знаки появилась у парней еще до того, как они купили машину. Они рассказали полицейским, что совершили преступление, поскольку просто хотели покататься.
Однако, поскольку все трое уже достигли возраста уголовной ответственности, им может грозить наказание. В связи со случившимся начат уголовный процесс. За данное преступление - кражу номерного знака с транспортного средства, сделанную группой лиц по предварительному сговору - предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или штраф.