Медики рассказали, кому противопоказано есть тыкву

Сначала о пользе. Известно, что в тыкве много витаминов группы В, благотворно влияющих на нервную систему, улучшающих сон, снимающих усталость и раздражительность, укрепляющих память и концентрацию внимания.

В состав этого овоща входят также витамины А, Е и С, каждый из которых по-своему благоприятно воздействует на человека, повышая защитные функции организма и улучшая внешний вид.

Кроме того, в списке полезных веществ, которыми богата тыква, значится никотиновая кислота, помогающая предотвратить сердечные приступы, благотворно влияющий на зрение каротин и витамин К, который способствует свертываемости крови.

Тыква - кладезь крахмала, органических кислот, пищевых волокон, ценных белков и так далее. Словом, это продукт, который очень полезен людям всех возрастов.

Галерея: Выставка "Тыква для твоего здоровья" в Музее природы

Однако имеются и противопоказания. Так,

медики не советуют употреблять тыкву при язве желудка, гастрите, нарушении кислотно-щелочного баланса, а также при индивидуальной непереносимости входящих в ее состав веществ.