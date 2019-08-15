Повышаем конкурентоспособность! ЛУ создаст 17 новых учебных программ

17 новых учебных программ будут созданы в процессе реорганизации существующих 39 программ.

Балцаре рассказала, что сейчас уже подготовлены концепции магистерской программы "Эпидемиология и медицинская статистика", бакалаврской программы "Биотехнология и биоинженерия" и докторской программы "Естественные науки".

Вскоре завершится и разработка концепций докторской программы "Богословские и религиозные науки", докторской программы "История", профессиональной бакалаврской программы "Геоинформатика" и магистерской программы "Физика".

С 11 апреля этого года при софинансировании Европейского социального фонда в ЛУ осуществляется проект "Создание международно конкурентоспособных и способствующих развитию народного хозяйства Латвии учебных программ в Латвийском университете".

В проекте принимает участие 8 факультетов ЛУ, и до ноября 2023 года в его рамках будет разработано 17 новых учебных программ. Партнерами проекта являются Даугавпилсский университет, Рижский университет им. Страдиньша, Рижский технический университет, Латвийская художественная академия и Тартуский университет.

Как сообщалось ранее, Латвийский университет планирует уменьшить число учебных программ на 30%, несмотря на то, что в этом году было добавлено несколько новых программ, например - в спорте, компьютерных науках, а также в направлении безопасности труда, в интервью агентству LETA сообщил ректор Латвийского университета (ЛУ) Индрикис Муйжниекс.