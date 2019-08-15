Повышаем конкурентоспособность! ЛУ создаст 17 новых учебных программ

Для повышения международной конкурентоспособности учебных программ Латвийский университет (ЛУ) начал работу над созданием семи новых образовательных программ, а в ближайшее время планируется разработка еще десяти программ, сообщила агентству LETA представитель ЛУ Кития Балцаре.
17 новых учебных программ будут созданы в процессе реорганизации существующих 39 программ.
Балцаре рассказала, что сейчас уже подготовлены концепции магистерской программы "Эпидемиология и медицинская статистика", бакалаврской программы "Биотехнология и биоинженерия" и докторской программы "Естественные науки".
Вскоре завершится и разработка концепций докторской программы "Богословские и религиозные науки", докторской программы "История", профессиональной бакалаврской программы "Геоинформатика" и магистерской программы "Физика".
С 11 апреля этого года при софинансировании Европейского социального фонда в ЛУ осуществляется проект "Создание международно конкурентоспособных и способствующих развитию народного хозяйства Латвии учебных программ в Латвийском университете".
В проекте принимает участие 8 факультетов ЛУ, и до ноября 2023 года в его рамках будет разработано 17 новых учебных программ. Партнерами проекта являются Даугавпилсский университет, Рижский университет им. Страдиньша, Рижский технический университет, Латвийская художественная академия и Тартуский университет.
Как сообщалось ранее, Латвийский университет планирует уменьшить число учебных программ на 30%, несмотря на то, что в этом году было добавлено несколько новых программ, например - в спорте, компьютерных науках, а также в направлении безопасности труда, в интервью агентству LETA сообщил ректор Латвийского университета (ЛУ) Индрикис Муйжниекс.
По словам ректора, целью высшего учебного заведения является до 2022 года добиться объединения нескольких программ в докторантуре, консолидации нескольких программ в сфере гуманитарных наук и существенного изменения структуры подготовки учителей.