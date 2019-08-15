Чт, 15.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД

Вы видели эти ноги?! 50-летняя косплеерша-школьница покоряет Сеть
Фантастика!

ФОТО: скриншот instagram.com/katsumisayuri_sayuri

Пятидесятилетняя японка Саюри Озаки завоевала популярность в соцсетях благодаря своему увлечению косплеем. Женщина перевоплощается в школьниц и публикует на своей странице в Instagram фото в кокетливых образах девочек-подростков.

В это трудно поверить, но в июле этого года Саюри Озаки отметила 50-летний юбилей. Она не профессиональная модель и никогда ею не была - японка просто увлекается косплеем.

  • Косплей - это пародия, заключающаяся в переодевании в костюмы и отыгрывании характера, пластики тела и мимики литературных и киногероев, персонажей компьютерных игр, комиксов, аниме и манги.

Вдохновленная образами школьниц женщина, которая выглядит как девочка, позирует в ярких мини-платьицах и в нарядах героинь японского аниме. За ее страницей в Instagram следят 19,5 тысячи подписчиков.

Вообще Озаки по профессии комик - она выступает в дуэте со своим мужем.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ