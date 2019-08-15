Вы видели эти ноги?! 50-летняя косплеерша-школьница покоряет Сеть
Пятидесятилетняя японка Саюри Озаки завоевала популярность в соцсетях благодаря своему увлечению косплеем. Женщина перевоплощается в школьниц и публикует на своей странице в Instagram фото в кокетливых образах девочек-подростков.
В это трудно поверить, но в июле этого года Саюри Озаки отметила 50-летний юбилей. Она не профессиональная модель и никогда ею не была - японка просто увлекается косплеем.
- Косплей - это пародия, заключающаяся в переодевании в костюмы и отыгрывании характера, пластики тела и мимики литературных и киногероев, персонажей компьютерных игр, комиксов, аниме и манги.
Вдохновленная образами школьниц женщина, которая выглядит как девочка, позирует в ярких мини-платьицах и в нарядах героинь японского аниме. За ее страницей в Instagram следят 19,5 тысячи подписчиков.
Вообще Озаки по профессии комик - она выступает в дуэте со своим мужем.