VARAM: избрать мэра Риги депутаты смогут и по истечении двух месяцев

Несмотря на то, что 21 августа пройдет два месяца с момента, как Рижская дума работает без мэра, что позволяет принять решение о ее роспуске, у депутатов будет возможность избрать мэра и после этой даты, сообщил агентству LETA советник по юридическим вопросам министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце Валдис Вернерс.
ПЕсли дума в течение двух месяцев работает без председателя, это дает Кабинету министров право предложить Сейму инициировать роспуск думы. Однако депутаты и после этой даты будут иметь право избрать мэра, потому что они не теряют своего депутатского статуса, пояснил он.
"Действуя в рамках определенной процедуры закона о самоуправлениях, они могут проводить заседания думы и принимать решения, в том числе политическое решение об избрании председателя думы", - пояснил Вернерс.
Если председатель будет избран, Сейм уже не сможет распустить думу, несмотря на начатую процедуру по принятию этого решения.
По словам представителей Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM), если мэр Риги не будет избран до 21 августа, VARAM в этот день отправит думе запрос о предоставлении в течение семи дней разъяснений по поводу несоблюдения закона.
После получения разъяснений VARAM подготовит законопроект о роспуске думы, предусматривающий назначение временной администрации, которая возьмет на себя руководство самоуправлением, а также то, в течение какого срока должны произойти новые выборы. Разработка этого законопроекта займет около двух недель.
Если Кабинет министров решит распустить муниципальную думу, он примет соответствующий законопроект на своем заседании и подаст его в Сейм. В свою очередь Сейм законопроекты обычно рассматривает в трех чтениях.
"Сейм может рассмотреть этот законопроект и в ускоренном порядке - в двух чтениях. Однако этот срок нельзя прогнозировать. Это может быть неделя или месяцы, все зависит от решения депутатов Сейма", - пояснил представитель VARAM.
До принятия Сеймом окончательного решения депутаты Рижской думы сохраняют свой статус и могут выбрать нового председателя. Работой думы в это время будет руководить и.о. председателя думы Олег Буров.