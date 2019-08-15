VARAM: избрать мэра Риги депутаты смогут и по истечении двух месяцев

ПЕсли дума в течение двух месяцев работает без председателя, это дает Кабинету министров право предложить Сейму инициировать роспуск думы. Однако депутаты и после этой даты будут иметь право избрать мэра, потому что они не теряют своего депутатского статуса, пояснил он.

"Действуя в рамках определенной процедуры закона о самоуправлениях, они могут проводить заседания думы и принимать решения, в том числе политическое решение об избрании председателя думы", - пояснил Вернерс.

Если председатель будет избран, Сейм уже не сможет распустить думу, несмотря на начатую процедуру по принятию этого решения.

По словам представителей Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM), если мэр Риги не будет избран до 21 августа, VARAM в этот день отправит думе запрос о предоставлении в течение семи дней разъяснений по поводу несоблюдения закона.

После получения разъяснений VARAM подготовит законопроект о роспуске думы, предусматривающий назначение временной администрации, которая возьмет на себя руководство самоуправлением, а также то, в течение какого срока должны произойти новые выборы. Разработка этого законопроекта займет около двух недель.

Если Кабинет министров решит распустить муниципальную думу, он примет соответствующий законопроект на своем заседании и подаст его в Сейм. В свою очередь Сейм законопроекты обычно рассматривает в трех чтениях.

"Сейм может рассмотреть этот законопроект и в ускоренном порядке - в двух чтениях. Однако этот срок нельзя прогнозировать. Это может быть неделя или месяцы, все зависит от решения депутатов Сейма", - пояснил представитель VARAM.