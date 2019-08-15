Чт, 15.08.2019
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Президент в Аглоне призвал людей быть лучше, не обманывать и не лениться

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Эгил Левитс

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Обращаясь к людям, которые собрались на праздник вознесения Пресвятой Девы Марии в Аглоне, президент Эгил Левитс призвал их стремиться быть лучше в повседневной жизни, не обманывать и не лениться, не искать выгоду за счет других, сообщили в канцелярии президента.

В своем обращении к собравшимся Левитс подчеркнул, что для него честь в этом году быть на празднике впервые в качестве президента.

"В Аглоне мы становимся более сострадательными и чуткими, более открытыми к потребностям других людей и более солидарными друг с другом", - сказал Левитс.

По его словам, в Аглоне он видит латвийский народ таким, каким он должен быть каждый день, создавая свое собственное будущее и будущее своей страны.

"Я хотел бы призвать каждого не бояться быть лучше и в повседневной жизни. Быть более любящими и заботливыми в своей семье. Быть сострадательнее и помогать людям, которым живется труднее. Не обманывать и не лениться. Не пытаться обойти закон и не искать выгоду за счет других", - сказал президент.

Он призвал присутствующих поблагодарить за мир и спокойствие в стране, которая является большим подарком для ныне живущих и будущих поколений.

Помимо президента, праздник посетили также председатель Сейма Инара Мурниеце, премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр благосостояния Рамона Петравича, министр юстиции Янис Борданс, другие министры и депутаты Сейма.

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