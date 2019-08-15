Президент в Аглоне призвал людей быть лучше, не обманывать и не лениться

"Я хотел бы призвать каждого не бояться быть лучше и в повседневной жизни. Быть более любящими и заботливыми в своей семье. Быть сострадательнее и помогать людям, которым живется труднее. Не обманывать и не лениться. Не пытаться обойти закон и не искать выгоду за счет других", - сказал президент.