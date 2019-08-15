Мошенничество с НДС в строительстве нанесло ущерб государству на 645 800 евро

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется, однако СГД сообщила, что преступная группировка действовала в период с января 2017 года по август текущего года. Участники группировки уклонялись от уплаты НДС, а также легализовали незаконно полученные финансовые средства, причинив государственному бюджету ущерб на сумму 645 784 евро.

При проведении ряда следственных и оперативных действий было установлено, что несколько человек создали цепочку сделок между предприятиями. Схема была реализована в сфере строительства - ее участники включали в декларации НДС фиктивные сделки о получении товаров от зарегистрированных в Польше шелл-компаний с целью получения недекларированных наличных денежных средств для выплаты зарплат "в конвертах". Для деятельности предприятий использовался труд нелегально нанятых граждан Украины.

В рамках уголовного процесса были проведены процессуальные действия в Риге и Гулбене, в том числе восемь обысков по месту жительства фигурантов, в офисах, автомобилях и фирме, которая оказывала бухгалтерские услуги. В ходе обысков были изъяты важные доказательства - наличные деньги, печати, кодовые карты и калькуляторы интернет-банка, компьютеры, мобильные телефоны и бухгалтерские документы, а также большое количество незарегистрированных боеприпасов, оружия и около четырех килограммов взрывчатых веществ. У нелегально нанятых граждан Украины изъяты нелегально выплаченные 9000 евро. Процессуальные действия проводились также по месту жительства и работы одной из сотрудниц СГД, муж которой является одним из членов организованной преступной группировки.