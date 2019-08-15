Чт, 15.08.2019
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Мэрия Москвы не согласовала акции протеста 24 августа

Протесты в Москве

ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

Мэрия Москвы отклонила две заявки на проведение митинга за свободные выборы 24 августа в центре города. Копии документов об отказе были опубликованы в Twitter незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова.

Заявки касались акции протеста и шествия численностью до 100 тысяч человек.

Московские власти сообщили, что шествие в столице "создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств", а на площадке у Поклонной горы, где запланирован митинг, уже намечено другое мероприятие.  

В качестве альтернативы в мэрии было предложено оппозиционерам согласовать акцию на окраине Москвы в районе Марьино.

Как сообщается, всего в мэрию были поданы четыре заявки на проведения митинга 24 августа. Ни одну из них не согласовали, сообщает портал "Медуза". 

В июле и августе в столице России проходят митинги в поддержку независимых кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. Оппозиционеры подали в мэрию заявки на проведение акций протеста 17, 24 и 25 августа, но, ни в одном случае организаторы и мэрия не достигли согласия.

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