Мэрия Москвы не согласовала акции протеста 24 августа

Мэрия Москвы отклонила две заявки на проведение митинга за свободные выборы 24 августа в центре города. Копии документов об отказе были опубликованы в Twitter незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова.
В митингах 24 числа отказано. Идите в... Марьино. pic.twitter.com/F9htqZKwzd— Дмитрий Гудков (@gudkovd) 15 августа 2019 г.
Заявки касались акции протеста и шествия численностью до 100 тысяч человек.
Московские власти сообщили, что шествие в столице "создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств", а на площадке у Поклонной горы, где запланирован митинг, уже намечено другое мероприятие.
В качестве альтернативы в мэрии было предложено оппозиционерам согласовать акцию на окраине Москвы в районе Марьино.
Как сообщается, всего в мэрию были поданы четыре заявки на проведения митинга 24 августа. Ни одну из них не согласовали, сообщает портал "Медуза".
В июле и августе в столице России проходят митинги в поддержку независимых кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. Оппозиционеры подали в мэрию заявки на проведение акций протеста 17, 24 и 25 августа, но, ни в одном случае организаторы и мэрия не достигли согласия.