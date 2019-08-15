Мэрия Москвы не согласовала акции протеста 24 августа

В митингах 24 числа отказано. Идите в... Марьино. pic.twitter.com/F9htqZKwzd — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 15 августа 2019 г.

Заявки касались акции протеста и шествия численностью до 100 тысяч человек.

Московские власти сообщили, что шествие в столице "создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств", а на площадке у Поклонной горы, где запланирован митинг, уже намечено другое мероприятие.

В качестве альтернативы в мэрии было предложено оппозиционерам согласовать акцию на окраине Москвы в районе Марьино.

Как сообщается, всего в мэрию были поданы четыре заявки на проведения митинга 24 августа. Ни одну из них не согласовали, сообщает портал "Медуза".