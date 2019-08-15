Около 40% клиентов PNB banka - пожилые люди

Комиссия сообщила, что PNB banka - универсальный банк, у которого на конец 2018 года было 99 600 клиентов, 91 400 из которых - местные, а 40 000 - пожилые люди.

По информации, предоставленной банком, на конец марта 2019 года общая сумма вкладов PNB banka составила 472 миллиона евро.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в группе PNB Bank работал 891 человек, в том числе в банке - 538 человек.

В конце 2018 года по объему активов PNB banka был шестым в Латвии, а общий объем активов группы банка составлял 542 миллионов евро.

Банк предлагал разные услуги частным и юридическим лицам, самоуправлениям, а также иностранцам.