Пт, 16.08.2019
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Около 40% клиентов PNB banka - пожилые люди

PNB banka

ФОТО: Zane Bitere

Около 40% клиентов PNB banka, работа которого была приостановлена в четверг - пожилые люди. Об этом сообщила Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) ссылаясь на данные конца 2018 года.

Комиссия сообщила, что PNB banka - универсальный банк, у которого на конец 2018 года было 99 600 клиентов, 91 400 из которых - местные, а 40 000 - пожилые люди.

По информации, предоставленной банком, на конец марта 2019 года общая сумма вкладов PNB banka составила 472 миллиона евро.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в группе PNB Bank работал 891 человек, в том числе в банке - 538 человек.

В конце 2018 года по объему активов PNB banka был шестым в Латвии, а общий объем активов группы банка составлял 542 миллионов евро.

Банк предлагал разные услуги частным и юридическим лицам, самоуправлениям, а также иностранцам. 

Банк предлагал такие услуги как расчетные счета, интернет-банк, кредитные карты, дебетовые карты, управление вторым пенсионным уровнем, обмен валюты, операции с наличными, денежные перечисления (внутри банка и международные), краткосрочные кредитные продукты, решения по торговому финансированию и еще ряд услуг.

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