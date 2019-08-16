FKTK: PNB Bank выплатит клиентам около 297 млн евро гарантированных возмещений

Она напомнила, что по решению Европейского центрального банка, деятельность PNB banka приостановлена и банку нельзя оказывать никакие услуги клиентам.

"Хорошая новость в это тревожное время в том, что почти все клиенты PNB Banka, а именно 99,2%, получат свои деньги уже в ближайшие дни. Сумма компенсации может составить 297 миллионов евро", - сказала Черная-Межмале.

FKTK сегодня предоставит информацию о том, что и как нужно делать клиентам банка, чтобы получить свои деньги. Закон предусматривает, что гарантированные возмещения должны быть выплачены до 27 августа, но ведется работа над тем, чтобы это произошло быстрее.

Председатель FKTK также подчеркнула, что остальные латвийские банки работают стабильно, а ситуация с PNB Banka - исключение.

В свою очередь директор департамента надзора и член совета FKTK Нора Дамбуре на Латвийском радио на вопрос, что делать пожилым людям, которые в этом банке получают пенсию, ответила, что в настоящее время совместно с Государственным агентством социального страхования ведется работа над тем, чтобы разрешить ситуацию. Информация о возможностях получения пенсий будет предоставлена в ближайшие дни.

"Хотя законодательство гласит, что деньги выплачиваются не позднее, чем на восьмой рабочий день после наступления недоступности вкладов, мы постараемся уладить это как можно быстрее", - сказала Дамбуре.

Как сообщалось, решением FKTK в четверг в 21.00 банк полностью прекратил предоставление финансовых услуг, в том числе выполнение платежей клиентов. Такое решение принято, чтобы не допустить оттока средств из банка. С этого момента действие карт, интернет-банка и банкоматов PNB banka прекращено.

В комиссии сообщили, что с учетом решения ЕЦБ принято решение о недоступности вкладов в PNB bankа.

"Европейский центральный банк, осуществляющий непосредственный надзор над PNB bankа, 15 августа постановил признать его финансовым учреждением, которое оказалось или может оказаться в финансово сложной ситуации. В свою очередь правление Единого европейского регулятора приняло решение не принимать меры по стабилизации деятельности банка. В связи с этим, а также заботясь о защите вкладов клиентов, совет КРФК на внеочередном заседании принял решение остановить оказание финансовых услуг в PNB bankа и принял решение о недоступности вкладов", - заявили в комиссии.

Гарантированные возмещения до 100 000 евро будут выплачиваться как физическим, так и юридическим лицам по всем видам вкладов.

В заявлении ЕЦБ говорится, что в PNB bankа начиная с конца 2017 года были выявлены нарушения требований к капиталу. "Компетентные органы неоднократно призывали PNB bankа восстановить соответствие пруденциальным требованиям, а также дали достаточно времени для реализации мероприятий. Банк же последовательно не применял меры по исправлению положения", - заявил ЕЦБ.

ЕЦБ 11 июля 2019 года принял решение о раннем вмешательстве, призвав банк в течение определенного срока устранить дефицит капитала и другие недостатки.

25 июля 2019 года банк опубликовал аудированный финансовой отчет за 2018 год, по которому внешний аудитор дал заключение с возражениями, указав, что банк не обеспечил достаточных накоплений по ожидаемым кредитным убыткам и дебиторским задолженностям, а также достаточных накоплений на случай снижения стоимости основных средств.

12 августа 2019 года завершилась очная проверка ЕЦБ в банке, во время которой был выявлен существенный недостаток накоплений и констатированы объективные элементы, которые свидетельствуют о том, что обязательства банка превышают его активы.