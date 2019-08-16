99,2% клиентов PNB Bankа не потеряют ни цента

Гарантированные возмещения клиентам PNB banka будет выплачивать Citadele banka, сообщила на пресс-конференции в пятницу руководитель отдела регулирования и гарантий FKTK Елена Лебедева.

В Citadele механизм выплаты гарантированных возмещений уже отлажен, а также предлагаются самые благоприятные условия, добавила Лебедева.

Галерея: FKTK информирует о приостановке деятельности PNB banka

В течение одного-двух рабочих дней механизм выплат еще будет уточняться, но FKTK надеется, что выплаты гарантированных возмещений начнутся быстрее предусмотренного законом срока - 27 августа.

Из Гарантийного фонда вкладов клиентам PNB bankа может быть выплачено около 279 млн евро. Эти средства получат люди, у которых вклады не превышают 100 000 евро, а также государственные и муниципальные предприятия и учреждения с бюджетом до 500 000 евро. В настоящее время доступная из фонда сумма составляет 506 млн евро, сообщила Лебедева.

Те клиенты, у которых сумма вкладов превышает установленный государством потолок гарантированного возмещения - 100 000 евро, смогут подать кредиторские требования на остальную часть вкладов в рамках процесса ликвидации или неплатежеспособности банка.

В целом из 99 600 клиентов PNB banka 91 400 являются местными клиентами, при этом у 38% на счетах имеется нулевой остаток.

Председатель FKTK Кристина Черная-Межмале сообщила, что уже в ближайшие дни 99,2% клиентов банка будут выплачены гарантированные возмещения. У остальных 0,8% клиентов в банке в целом хранится 135 млн евро, и они смогут претендовать на их получение как кредиторы.

В свою очередь тем примерно 40 000 клиентов банка, которые получали в PNB bankа пенсии и пособия, необходимо открыть счет в другом банке и обратиться в Государственное агентство социального страхования (ГАСС). В настоящее время FKTK и ГАСС ведут переговоры, чтобы предложить клиентам возможность получить следующую пенсию или пособие на счет выплаты гарантированных возмещений. О принятых решениях FKTK и ГАСС проинформируют в ближайшее время.

Тем получателям пенсий и пособий, которые уже имеют счет в другом банке, необходимо сообщить о нем в ГАСС, чтобы на него в дальнейшем перечислялись пенсии и пособия.

Пресс-конференция началась в 10:00, и в ней принимали участие председатель FKTK Кристина Черная-Межмале, член совета FKTK, директор департамента надзора Нора Дамбуре и руководитель отдела регулирования и гарантийного фонда Елена Лебедева.

Как сообщалось, решением FKTK в четверг в 21.00 банк полностью прекратил предоставление финансовых услуг, в том числе выполнение платежей клиентов. Такое решение принято, чтобы не допустить оттока средств из банка. С этого момента действие карт, интернет-банка и банкоматов PNB banka прекращено.

В комиссии сообщили, что с учетом решения ЕЦБ принято решение о недоступности вкладов в PNB bankа.

"Европейский центральный банк, осуществляющий непосредственный надзор над PNB bankа, 15 августа постановил признать его финансовым учреждением, которое оказалось или может оказаться в финансово сложной ситуации. В свою очередь правление Единого европейского регулятора приняло решение не принимать меры по стабилизации деятельности банка. В связи с этим, а также заботясь о защите вкладов клиентов, совет FKTK на внеочередном заседании принял решение остановить оказание финансовых услуг в PNB bankа и принял решение о недоступности вкладов", - заявили в комиссии.

"Мы понимаем, что это неожиданная новость для клиентов банка, но можем заверить, что FKTK сделает все возможное, чтобы найти наиболее удобное и эффективное решение, как по возможности быстрее начать выплату клиентам гарантированных возмещений - до 100 000 евро каждому. Уже в ближайшие дни 99,2% вкладчиков смогут начать получать свои деньги, которые полностью покроют средства из Фонда гарантий вкладов", - сказала председатель FKTK Кристина Черная-Межмале.