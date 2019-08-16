Прямая трансляция: FKTK информирует о приостановке деятельности PNB banka

Пресс-конференция началась в 10:00, и в ней принимают участие председатель FKTK Кристина Черная-Межмале, член совета FKTK, директор департамента надзора Нора Дамбуре и руководитель отдела регулирования и гарантийного фонда Елена Лебедева.

Пресс-конференция проходит в здании FKTK, на ул. Кунгу, 1.

Галерея: FKTK информирует о приостановке деятельности PNB banka

Гарантированные возмещения клиентам PNB banka будет выплачивать Citadele banka, сообщила на пресс-конференции в пятницу руководитель отдела регулирования и гарантий FKTK Елена Лебедева.

В Citadele механизм выплаты гарантированных возмещений уже отлажен, а также предлагаются самые благоприятные условия, добавила Лебедева.

В течение одного-двух рабочих дней механизм выплат еще будет уточняться, но FKTK надеется, что выплаты гарантированных возмещений начнутся быстрее предусмотренного законом срока - 27 августа.

Как сообщалось, решением FKTK в четверг в 21.00 банк полностью прекратил предоставление финансовых услуг, в том числе выполнение платежей клиентов. Такое решение принято, чтобы не допустить оттока средств из банка. С этого момента действие карт, интернет-банка и банкоматов PNB banka прекращено.

В комиссии сообщили, что с учетом решения ЕЦБ принято решение о недоступности вкладов в PNB bankа.

"Европейский центральный банк, осуществляющий непосредственный надзор над PNB bankа, 15 августа постановил признать его финансовым учреждением, которое оказалось или может оказаться в финансово сложной ситуации. В свою очередь правление Единого европейского регулятора приняло решение не принимать меры по стабилизации деятельности банка. В связи с этим, а также заботясь о защите вкладов клиентов, совет FKTK на внеочередном заседании принял решение остановить оказание финансовых услуг в PNB bankа и принял решение о недоступности вкладов", - заявили в комиссии.

"Мы понимаем, что это неожиданная новость для клиентов банка, но можем заверить, что FKTK сделает все возможное, чтобы найти наиболее удобное и эффективное решение, как по возможности быстрее начать выплату клиентам гарантированных возмещений - до 100 000 евро каждому. Уже в ближайшие дни 99,2% вкладчиков смогут начать получать свои деньги, которые полностью покроют средства из Фонда гарантий вкладов", - сказала председатель FKTK Кристина Черная-Межмале.