FKTK через суд будет требовать неплатежеспособности PNB banka

"Обязательства банка в настоящее время больше, чем его активы, поэтому в банке фактически наступила неплатежеспособность. В связи с этим в суд будет подано заявление о признании его неплатежеспособным", - сказала руководитель комиссии.

Администратор неплатежеспособности PNB banka будет выбран в установленном законом порядке.

Руководитель FKTK выразила надежду, что в Гарантийный фонд вкладов после реализации активов PNB banka удастся вернуть средства, выплаченные клиентам банка в качестве гарантированных возмещений.

Черная-Межмале подчеркнула, что до принятия решения о приостановке деятельности банка FKTK исчерпала другие возможности улучшения ситуации в этом учреждении. FKTK своевременно реагировала на проблемы в банке и использовала все доступные средства влияния на него, заверила руководитель комиссии.

Как сообщалось, решением FKTK в четверг в 21.00 банк полностью прекратил предоставление финансовых услуг, в том числе выполнение платежей клиентов. Такое решение принято, чтобы не допустить оттока средств из банка. С этого момента действие карт, интернет-банка и банкоматов PNB banka прекращено.

В комиссии сообщили, что с учетом решения ЕЦБ принято решение о недоступности вкладов в PNB bankа.

"Европейский центральный банк, осуществляющий непосредственный надзор над PNB bankа, 15 августа постановил признать его финансовым учреждением, которое оказалось или может оказаться в финансово сложной ситуации. В свою очередь правление Единого европейского регулятора приняло решение не принимать меры по стабилизации деятельности банка. В связи с этим, а также заботясь о защите вкладов клиентов, совет FKTK на внеочередном заседании принял решение остановить оказание финансовых услуг в PNB bankа и принял решение о недоступности вкладов", - заявили в комиссии.

"Мы понимаем, что это неожиданная новость для клиентов банка, но можем заверить, что FKTK сделает все возможное, чтобы найти наиболее удобное и эффективное решение, как по возможности быстрее начать выплату клиентам гарантированных возмещений - до 100 000 евро каждому. Уже в ближайшие дни 99,2% вкладчиков смогут начать получать свои деньги, которые полностью покроют средства из Фонда гарантий вкладов", - сказала председатель FKTK Кристина Черная-Межмале.