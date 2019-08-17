Сб, 17.08.2019
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Водонаева посвятила мужчинам фото своих пышных ягодиц

Алена Водонаева

ФОТО: https://www.instagram.com/alenavodonaeva/

Бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева разместила на своей странице в Instagram очередную пикантную фотографию. 

"Поскольку все последние сторис были адресованы девушкам, мужчин порадуем фотографией в ленте. В купальнике разумеется", - написала Алена под пикантной фотографией. 

Она отметила, что этим летом не так часто делилась соблазнительными снимками. Как считает модель, возможно она поправилась, а может просто не было настроения. 

"За фото спасибо моему другу Диме. По части огромных задниц он настоящий профессионал. Опасно дружить с такими мужиками. Ты чем жирней, тем больше от них комплиментов", - призналась Водонаева. 

В прочем, Дмитрий следом ответил, что самые провокационные снимки Алена не решится опубликовать. 

Не все подписчики положительно оценили публикацию. Некоторые фолловеры поспешили напомнить Алене про участие в проекте "Дом-2" и сомнительную репутацию. 

Ранее Алена Водонаева эротично похвасталась роскошным бюстом.

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Поскольку все последние сторис были адресованы девушкам, мужчин порадуем фотографией в ленте. В купальнике разумеется ☺️ Этим летом у меня вообще мало секси фоток. То ли из-за жирной задницы, которую я себе наела в Америке, то ли настроение не очень секси 😉 За фото спасибо моему другу Диме @dimalavrentyev 🎸 По части огромных задниц он настоящий профессионал. Опасно дружить с такими мужиками. Ты чем жирней, тем больше от них комплиментов 🤦‍♀️🍔🍟🥤

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

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