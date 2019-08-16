Лариса Удовиченко и Сергей Колесников представят в Риге спектакль "Возможная встреча"

Лариса Удовиченко и Сергей Колесников уже более 13 лет вместе снимаются в различных кино- и театральных проектах. Но спектакль "Возможная встреча" является уникальным, ведь здесь актеры предстают перед зрителями в качестве режиссеров.

Особенность спектакля "Возможная встреча" — в сочетании множества разных жанров.

Во время двухчасового выступления зрителей ждут театральные этюды, эстрадные номера от Сергея Колесникова и стихотворения Лугового и Пастернака в исполнении Ларисы Удовиченко. Кинозарисовки разных лет станут не только прекрасным дополнением к театральному действу, но и дадут зрителям возможность вспомнить роли любимых артистов, а также ощутить всю глубину и многогранность актерской профессии.

"Нашим проектом мы с Сергеем хотели внести посильный вклад в развитие театрального искусства, чтобы зрители могли лучше понять его, тянулись к нему сердцем. Мы надеемся, что два часа, проведённых вместе с нами, подарят вам душевное тепло и позитивные воспоминания", – говорит Удовиченко.

Лариса Удовиченко – актриса театра и кино, народная артистка РФ. Миллионы зрителей знают ее по роли несравненной Маньки Облигации в легендарной картине Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя", а также прекрасно помнят ее изобретательную Адель из "Летучей мыши" и любительницу частного сыска Дашу Васильеву из одноименного сериала. Фильмография Удовиченко составляет более 130 фильмов и сериалов, и сегодня она также востребована в кино и успешно играет в антрепризных спектаклях.

Лариса Удовиченко ФОТО: Пресс-фото

Сергей Колесников – заслуженный артист РФ, снявшийся более чем в 30 фильмах и сериалах, автор и исполнитель собственных песен, актер дубляжа и телеведущий. В 1990-ых годах актер снимался в сериале "Мелочи жизни", и роль инженера Сергея в этом проекте принесла ему заслуженную популярность.

Запомнился широкой публике Колесников также в качестве харизматичного ведущего программы "Фазенда". Благодаря многогранности таланта, Колесников прослыл среди театральных коллег во МХАТе им. Горького и МХТ им. Чехова "мастером перевоплощений".

Возможно, именно благодаря этому американский режиссер Джон Мур, запомнивший Сергея по фильму Софи Бартес "Замерзшие души", предложил Колесникову роль в голливудском блокбастере "Крепкий орешек-5". Колесников принял участие в проекте, сыграв кандидата на пост президента Российской Федерации. Мировая премьера ленты состоялась в 2013 году. Актер также является автором и исполнителем собственных песен, даёт сольные концерты. Его композиции звучат в театральных постановках и фильмах.