Звезды двух театров сошлись на сцене Studio 69

Ставит спектакль Интарс Решетин, по итогам сезона 2017-2018 номинированный на титул лучшего режиссера за спектакли "Сын" в театре "Дайлес" и "Правда" в РРТ.

…Давным-давно, когда все были восхитительно молоды и до безумия влюблены, случилась история, перевернувшая жизни каждого из героев. В классическом треугольнике выжили только двое. Никто не понес наказания. Участников разметало в разные стороны, чтобы через много лет столкнуть их волею случая. И пусть теперь она – мировая величина, а он – маленький мим в маленьком театре, их общий скелет в шкафу расставит все по своим местам и потребует расплатиться за преступление...

Лилита Озолиня: "В этой пьесе никого не стреляют, никого не режут. Мне это нравится. Еще больше нравится, что это двойной рассказ про любовь. Про то, какой разной, какой странной, какой необыкновенной она может быть - и у мужчины, и у женщины. Дай Бог, чтобы наши персонажи ожили на сцене, потому что химия между ними уже есть".

Игорь Чернявский: "Это третья моя работа по пьесам Алексея. Что уже безумно приятно. Нет, приятно – мало сказано. Меня захватила тема "Фонограммы". Любовь на грани помешательства, любовь на разрыв аорты, любовь, которая живет с человеком всю жизнь, как он ни пытается с ней справиться… с ней и с собой. И месть! Еще одна тема, которая мне очень интересна!

Но главное – команда. Моей партнершей, огромное ей спасибо, впервые будет Лилита Озолиня. Я горжусь тем, что буду работать с актрисой такого уровня. И я очень рад встрече с Интарсом Решетиным – он замечательный режиссер!".

Интарс Решетин: "С автором я познакомился в прошлом году. Ставил спектакль по его "Белой вороне черного цвета" в театре "Дайлес". Алексей пишет очень реалистично, современно и искренне. Поэтому в день, когда он заговорил со мной о "Фонограмме", я уже знал, что тема будет актуальной, а образы – живыми.

Прочитав пьесу, я понял, что очень важным будет выбор актеров. Мне нужны были люди, которые посвятили свою жизнь театру. Обязательно мастера своего дела.

Я очень рад, что на мой призыв откликнулись одни из лучших латвийских актеров своего поколения - Лилита Озолиня и Игорь Чернявский. Если честно, с художниками такого калибра я не побоялся бы даже телефонную книгу поставить».

Алексей Щербак: "У "Фонограммы" странная история. Написана она была для известного итальянского мима, переведена, но... заказчик, прочитав, сказал: "Я не потяну. Это роль для большого драматического актера". Слава Богу, и Лилита, и Игорь согласились участвовать в этом проекте. И Интарсу материал понравился. Я вижу, как они работают, этот процесс можно снимать на пленку – получится прекрасное, смешное и грустное кино...".