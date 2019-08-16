Пт, 16.08.2019
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Хабиб: "Такие люди как Макгрегор должны сидеть в тюрьме"

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что ирландец Конор Макгрегор должен сидеть в тюрьме.

На днях в сети появилось видео, где ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в одном из дублинских пабов бьёт по лицу пожилого человека за то, что тот отказался пробовать его виски. Инцидент произошёл 6 апреля этого года, но видео было опубликовано только сейчас.

Хабиб Нурмагомедов, который был последним соперником Макгрегора в октагоне, жёстко осудил поведение ирландца.

"Такие люди должны сидеть в тюрьме. У этого парня нет уважения к окружающим. Да, он делал хорошие вещи для спорта, но сейчас он потерял рассудок. Властям нужно разобраться с ним. Я очень зол из-за этого видео. Сегодня он ударил старика, а что будет завтра? Как к такому относится правительство в Ирландии? Почему он без проблем получает визу в США?", - сказал Нурмагомедов в интервью TMZ Sports.

На данный момент неизвестно, будет ли Макгрегор как-то наказан за свой поступок в пабе. Сообщается, что полиция начала расследование в отношении случившегося.

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