Хабиб: "Такие люди как Макгрегор должны сидеть в тюрьме"

"Такие люди должны сидеть в тюрьме. У этого парня нет уважения к окружающим. Да, он делал хорошие вещи для спорта, но сейчас он потерял рассудок. Властям нужно разобраться с ним. Я очень зол из-за этого видео. Сегодня он ударил старика, а что будет завтра? Как к такому относится правительство в Ирландии? Почему он без проблем получает визу в США?", - сказал Нурмагомедов в интервью TMZ Sports.