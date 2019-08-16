Прыгунья Инета Радевича дисквалифицирована на два года

Как сообщалось ранее, AUI после проведения повторных проверок допинг-проб на лондонской Олимпиаде 2012 года констатировал в анализах Радевичи следы анаболического стероида оксандролона, из-за чего бывшая спортсменка подала в отставку с должности президента Латвийского союза легкой атлетики.

В мае этого года Радевича была дисквалифицирована как участница лондонских Олимпийских игр, а теперь получила дисквалификацию на два года. После Олимпиады в Лондоне спортсменка выступала в Бриллиантовой лиге IAAF, а зимой объявила о завершении карьеры.

Также у Радевичи есть запрет на выступления в течение двух лет, который вступил в силу 22 ноября прошлого года.

Латвийский союз легкой атлетики утвердил решения AIU о двухлетней дисквалификации и двухлетнем запрете.

Радевича завершила спортивную карьеру после лондонской Олимпиады 2012 года, где она заняла четвертое место. До получения "бронзы" ей не хватило всего 1 см - ее результат составил 6,88 м.

Теперь четвертое место вместо Радевичи на лондонской Олимпиаде займет россиянка Людмила Колчанова, которая изначально была шестой, однако дисквалификацию получила и ее соотечественница Анна Назарова, занявшая пятое место. Каждая спортсменка должна будет вернуть диплом и значок лондонских Олимпийских игр.

Радевиче принадлежит латвийский рекорд в прыжках в длину - в 2010 году в Барселоне она прыгнула на 6,92 м, тогда же став чемпионкой Европы.