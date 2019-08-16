"Внезапно и неприятно": в PNB banka прокомментировали решение FKTK

"Решение было очень внезапным и неприятным, учитывая, что на данный момент вместе с новыми представителями акционеров PNB banka мы работаем над существенными изменениями в стратегии деятельности банка, которая включала бы в себя еще более широкий спектр продуктов и услуг для клиентов, а также современные технологические решения. Также новый план развития банка предусматривал увеличение капитала, которое обеспечили бы новые акционеры", - заявила член правления PNB banka Анна Вербицка.

В банке указали, что 15 августа в 20 часов было получено решение совета Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), предусматривающее запрет на предоставление финансовых услуг с 21.00.

"Вся начатая работа, цель которой были еще более надежные, стабильные и удобные будни клиентов PNB banka, остановлена. Последствия результата этого решения самым прямым образом скажутся на 100 000 наших клиентов, которым на время не будет доступна возможность воспользоваться своими средствами, а также на более чем 500 сотрудниках, которые ежедневно обеспечивали непрерывную работу, чтобы клиенты могли получить все необходимые финансовые услуги во всех 42 филиалах в Латвии", - подчеркнула Вербицка.

Она также указала, что банк несогласен с этим решением.

"Мы работали в соответствии со всеми регулирующими требованиями, чтобы банк мог обеспечить свою ежедневную работу и предоставить клиентам финансовые услуги. Нам важны наши клиенты. Поэтому с нашей стороны мы будем делать все, чтобы клиенты в ближайшем времени, согласно закону, получили гарантированные возмещения", - заявила Вербицка.

Также в банке отметили, что лицензия PNB banka не аннулирована, но FKTK установила запрет на предоставление финансовых услуг.

"Правление банка и все сотрудники продолжают свою работу. Ведется активное сотрудничество с FKTK", - указала Вербицка.

В конце июня этого года представители банка сообщили, что группа инвесторов из США и Европы купили 60% акций PNB banka, не раскрывая имена акционеров. Однако Латвийское телевидение сообщило, что одним из новых владельцев банка является нефтяной магнат из Ближнего Востока, миллиардер Роджер Тамраз.

Как сообщалось ранее, с четверга, 15 августа, полностью остановлена деятельность PNB banka. Согласно решению FKTK, в четверг в 21.00 банк полностью прекратил предоставление финансовых услуг, в том числе выполнение платежей клиентов. Такое решение принято, чтобы не допустить оттока средств из банка. С этого момента действие карт, интернет-банка и банкоматов PNB banka было прекращено.