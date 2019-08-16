Пт, 16.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД

Рижская дума приглашает оставшихся без денег пенсионеров в суповые кухни

ФОТО: facebook.com/ltvzinas

В четверг, 15 августа, банк PNB приостановил свою работу. В пятницу, 16 августа, в Риге у филиала PNB banka, который расположен на бульваре Райня, собрались клиенты банка, среди них были и пенсионеры. Об этом сообщает LTV.

Клиенты не знали, что им делать дальше, поскольку все филиалы банка закрыты. Собравшиеся беспокоились о том, как им получить пенсию или зарплату. Некоторые пенсионеры рассказали, что у них нет наличных денег на покупку лекарств. Одна женщина призналась, что у нее осталось всего 30 центов. 
 

Как сообщалось ранее, около 40% клиентов PNB banka являются пожилыми людьми.С учетом того, что деятельность банка приостановлена, Государственное агентство социального страхования (VSAA) с пятницы, 16 августа, прекращает перечисление пенсий и пособий на счета клиентов в PNB banka.

Между тем, представитель Департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице рассказала Русскому TVNET, что на выходных в столице будут работать суповые кухни "для нуждающихся", где можно получить бесплатную горячую еду.

Суповая кухня на улице Кр. Барона 56 будет открыта в субботу, 17 августа, с 9 до 10 утра. В свою очередь суповая кухня на улице Кр. Барона 126 открыта ежедневно с 12.00 до 13.00.

Брице подчеркнула, что при себе не нужно иметь удостоверяющих документов, чтобы получить еду.

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