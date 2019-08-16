Рижская дума приглашает оставшихся без денег пенсионеров в суповые кухни

Клиенты не знали, что им делать дальше, поскольку все филиалы банка закрыты. Собравшиеся беспокоились о том, как им получить пенсию или зарплату. Некоторые пенсионеры рассказали, что у них нет наличных денег на покупку лекарств. Одна женщина призналась, что у нее осталось всего 30 центов.



Как сообщалось ранее, около 40% клиентов PNB banka являются пожилыми людьми.С учетом того, что деятельность банка приостановлена, Государственное агентство социального страхования (VSAA) с пятницы, 16 августа, прекращает перечисление пенсий и пособий на счета клиентов в PNB banka.

Между тем, представитель Департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице рассказала Русскому TVNET, что на выходных в столице будут работать суповые кухни "для нуждающихся", где можно получить бесплатную горячую еду.

Суповая кухня на улице Кр. Барона 56 будет открыта в субботу, 17 августа, с 9 до 10 утра. В свою очередь суповая кухня на улице Кр. Барона 126 открыта ежедневно с 12.00 до 13.00.