Фото: Глюк'оZа сменила имидж после слухов о разводе

"Может ли смена имиджа изменить жизнь в целом? О да, еще как! Каждой женщине важно время от времени меняться, чтобы открыть в себе новые грани и забытые источники вдохновения. Легкость, окрыленность, вдохновение — вот это и нужно девушкам, чтобы стать счастливее и увереннее в себе", — написала она на своей Instagram-странице.