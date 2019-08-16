Фото: Глюк'оZа сменила имидж после слухов о разводе

Певица Глюк'оZа (наст. имя - Наталья Ионова-Чистякова) счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Хотя СМИ регулярно пытаются их развести, исполнительница каждый раз опровергает слухи, утверждая, что это лишь выдумка желтой прессы.
Недавно певица решилась на смену имиджа. Она подстригла волосы и сделала челку. Наталья невероятна довольна новой стрижкой. Как отметила сама артистка - каждой женщине нужно иногда меняться.
"Может ли смена имиджа изменить жизнь в целом? О да, еще как! Каждой женщине важно время от времени меняться, чтобы открыть в себе новые грани и забытые источники вдохновения. Легкость, окрыленность, вдохновение — вот это и нужно девушкам, чтобы стать счастливее и увереннее в себе", — написала она на своей Instagram-странице.
Стоит отметить, что и фолловеры 33-летней певицы оказались в восторге от перемен во внешности звезды:
"Приятно посмотреть на естественную красоту", "Какая вы красивая", "Похожа на двадцати летнюю девочку", "Чем-то похожи на Джессику Альбу", - писали комментаторы.
Глюк'оZа, что каждому стоит попробовать перемены в своей жизни. Стоть становиться увереннее.
"Уверенность помогает сворачивать горы, не меньше. Потому и становятся по плечу те глубинные изменения, на которые раньше мы не могли отважиться", - считает она.