Пт, 16.08.2019
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Фото: Глюк'оZа сменила имидж после слухов о разводе

Глюкоза

ФОТО: https://www.instagram.com/chistyakova_ionova/ коллаж Русский TVNET

Певица Глюк'оZа (наст. имя - Наталья Ионова-Чистякова) счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Хотя СМИ регулярно пытаются их развести, исполнительница каждый раз опровергает слухи, утверждая, что это лишь выдумка желтой прессы. 

Недавно певица решилась на смену имиджа. Она подстригла волосы и сделала челку. Наталья невероятна довольна новой стрижкой. Как отметила сама артистка - каждой женщине нужно иногда меняться. 

"Может ли смена имиджа изменить жизнь в целом? О да, еще как! Каждой женщине важно время от времени меняться, чтобы открыть в себе новые грани и забытые источники вдохновения. Легкость, окрыленность, вдохновение — вот это и нужно девушкам, чтобы стать счастливее и увереннее в себе", — написала она на своей Instagram-странице.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стоит отметить, что и фолловеры 33-летней певицы оказались в восторге от перемен во внешности звезды:

 "Приятно посмотреть на естественную красоту", "Какая вы красивая", "Похожа на двадцати летнюю девочку", "Чем-то похожи на Джессику Альбу",  - писали комментаторы.

Глюк'оZа, что каждому стоит попробовать перемены в своей жизни. Стоть становиться увереннее. 

"Уверенность помогает сворачивать горы, не меньше. Потому и становятся по плечу те глубинные изменения, на которые раньше мы не могли отважиться", - считает она. 

Ранее Глюкоза и ее супруг прокомментировали развод.

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