Пт, 16.08.2019
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На Южном мосту загорелся пассажирский автобус

ФОТО: Aculiecinieka foto

В пятницу, 16 августа, вечером на Южном мосту загорелся пасажирский автобус, свидетельствуют фотографии и информация, присланные читателями в редакцию TVNET. 

На месте происшествия работают ответственные службы - Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) и Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Как сообщили порталу TVNET в Госполиции, на кругу Славу, в направлении от Южного моста, горел двухэтажный автобус. 

Съезд на улицу Крустпилс закрыт, а съезд на улицу Лубанас затруднен, поэтому водителей призывают выбирать другие маршруты. 

В NMPD указали, что вызов на место происшествия был получен в 17.20. Во время возникновения пожара в автобусе находился только водитель, который смог выбраться из транспортного средства своими силами. В инциденте пострадавших нет. 

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