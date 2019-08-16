На Южном мосту загорелся пассажирский автобус

В пятницу, 16 августа, вечером на Южном мосту загорелся пасажирский автобус, свидетельствуют фотографии и информация, присланные читателями в редакцию TVNET.
На месте происшествия работают ответственные службы - Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) и Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Как сообщили порталу TVNET в Госполиции, на кругу Славу, в направлении от Южного моста, горел двухэтажный автобус.
Съезд на улицу Крустпилс закрыт, а съезд на улицу Лубанас затруднен, поэтому водителей призывают выбирать другие маршруты.
В NMPD указали, что вызов на место происшествия был получен в 17.20. Во время возникновения пожара в автобусе находился только водитель, который смог выбраться из транспортного средства своими силами. В инциденте пострадавших нет.