В Рижском зоопарке появились самые маленькие в мире антилопы

Видео с антилопами было размещено на официальной странице зоопарка в соцсети Facebook.

Дикдик обидает в саваннах на юге Африки, весит около 3-7 килограммов, а его высота в холке составляет около 50 сантиметров.

Когда животное чувствует, что ему что-то угрожает, оно начинает издавать звуки "дик-дик", поэтому эту грациозную антилопу называют дикдиком, рассказала специалист Рижского зоопарка Синтия Путниня.

Две антилопы были привезены из Ганноверского зоопарка, а одна из Берлинского.

Для того, чтобы дикдики чувствовали себя в безопасности, специально для них в загоне создано несколько маленьких домиков из веток.

"Им нужны места, где спрятаться, чтобы не перепугаться, не прибывать в стрессе, в загоне есть много таких мест", - пояснила Путниня.