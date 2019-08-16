Сб, 17.08.2019
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В Рижском зоопарке появились самые маленькие в мире антилопы

Дикдик. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В Рижский зоопарк приехали три новых обитателя - дикдики, которые являются самыми маленькими антилопами в мире. 

Видео с антилопами было размещено на официальной странице зоопарка в соцсети Facebook.

Дикдик обидает в саваннах на юге Африки, весит около 3-7 килограммов, а его высота в холке составляет около 50 сантиметров. 

Когда животное чувствует, что ему что-то угрожает, оно начинает издавать звуки "дик-дик", поэтому эту грациозную антилопу называют дикдиком, рассказала специалист Рижского зоопарка Синтия Путниня. 

Две антилопы были привезены из Ганноверского зоопарка, а одна из Берлинского. 

Для того, чтобы дикдики чувствовали себя в безопасности, специально для них в загоне создано несколько маленьких домиков из веток. 

"Им нужны места, где спрятаться, чтобы не перепугаться, не прибывать в стрессе, в загоне есть много таких мест", - пояснила Путниня. 

Дикдики являются новыми обитателями экспозиции "Африканская саванна", которая откроется посетителям 11 октября, через пару дней после 107-го дня рождения зоопарка. В новой экспозиции будут также самые большие в мире антилопы - канны. 

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