В Рижском зоопарке появились самые маленькие в мире антилопы

В Рижский зоопарк приехали три новых обитателя - дикдики, которые являются самыми маленькими антилопами в мире.
Видео с антилопами было размещено на официальной странице зоопарка в соцсети Facebook.
Дикдик обидает в саваннах на юге Африки, весит около 3-7 килограммов, а его высота в холке составляет около 50 сантиметров.
Когда животное чувствует, что ему что-то угрожает, оно начинает издавать звуки "дик-дик", поэтому эту грациозную антилопу называют дикдиком, рассказала специалист Рижского зоопарка Синтия Путниня.
Две антилопы были привезены из Ганноверского зоопарка, а одна из Берлинского.
Для того, чтобы дикдики чувствовали себя в безопасности, специально для них в загоне создано несколько маленьких домиков из веток.
"Им нужны места, где спрятаться, чтобы не перепугаться, не прибывать в стрессе, в загоне есть много таких мест", - пояснила Путниня.
Дикдики являются новыми обитателями экспозиции "Африканская саванна", которая откроется посетителям 11 октября, через пару дней после 107-го дня рождения зоопарка. В новой экспозиции будут также самые большие в мире антилопы - канны.