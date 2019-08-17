Футбол с Владимиром Ивановым: Столичные лидеры попробуют на зуб конкурентов из Курземе

"Валмиера" - "Елгава" и "Даугавпилс" - "Спартак" в субботу, "Вентспилс" - РФШ и "Рига" - "Лиепая" в воскресенье: такова программа очередного, 26-го тура чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги. Третий круг подходит к завершению, а значит постепенно приближается и кульминация. В случае с "Вирслигой" это снова четыре неизвестных одновременно - ни в одом из предстоящих матчей нереально заранее предсказать исход. Все, как говортся, на тоненького.
Каждая из команд продолжает решать свои задачи. К примеру, во встрече "Валмиеры" и "Елгавы", которая 17 августа открывет этот тур, речь идет о еврокубковой зоне. Той же темой озабочен и юрмальский "Спартак", который не оставляет надежд вклиниться в призовую тройку. Ставки высоки - вон, "Рига" куда забралась в Лиге Европы, попутно заработав почти полтора миллиона евро. Финансовый, поверьте, один из главных стимулов для боссов латвийских клубов занять к примеру, не пятое место, а четвертое.
В случае с матчем в Даугавпилсе вообще наблюдается какая-то аномалия - если в первом круге "Даугавпилс" разгромил дома "Спартак" - 4:1, то во втором в Слоке также был жестоко бит - 0:3. Как будет на этот раз?
"Спартак" Нунцио Дзаветтьери - одна из самых творческих команд "Вирслиги", здорово воспользовалась тем, что "Вентспилс" пропускал предыдущий тур. Как следстивие - твердая третья позиция "курортников" в турнирной таблице (34 очка "Спартака" против 31-го у "Вентспилса"). Более того, юрмалчане скорее смотрят вперед, нежели оглядываются назад. А до идущего на второй позиции РФШ какие-то семь очков. Это, согласитесь, точно не пропасть.
Ну а так как эти соперники сейчас на подъеме (неделей ранее "Спартак" уверенно прибил "Валмиеру" - 3:0, а "Даугавпилс" на выезде наказал "Лиепаю" - 2:1), то изречение "нашла коса на камень" тут будет очень даже кстати. Тем более, что над "Даугавпилсом" прождолжает висеть домоклов меч - оставаться на последнем месте никто ведь не хочет (идущая на девятом месте "Метта" от двинчан отстает на пять очков).
Что касается вышеупомянутового субботнего противостояния "Валмиеры" и "Елгавы", то оба коллектива не собираются сдаваться раньше времени и довольствоваться "болотом" - серединой турнирной таблицы. Хотя бы потому, что наставники этих клубов грузин Тамаз Пертия и белорус Олега Кубарев - специалисты очень амбициозные.
В данном случае некоторое преимущество на бумаге я отдаю все же хозяевам поля, которые в этом сезоне еще ни разу не проигрывали елгавчанам. "Елгава" вроде как расправляет плечи, но до идеала этой команде по многим аспектам еще далеко.
Зато лидерам "Вирслиги" в воскресенье, 18 августа, придется держать экзамен перед командами из Курземе. "Вентспилс" дома принимает РФШ, который, судя по настроениям внутри руководства, кажется, уже смирился с тем, что задачу по завоеванию чемпионского титула придется отложить на следующий сезон.
Команда литовца Вальдаса Дамбраускаса в предыдущем туре уступила в очень важном для себя матче, потеряв драгоценные три очка дома - поражение от "Риги" со счетом 1:2. После этого "Рига" мало того, что вновь ушла в отрыв на три балла (44 очка против 41-го), так еще имеет в запасе два матча.
Если честно, мне верится с трудом в то, что действующий чемпион страны в четвертом круге потерпит три поражения. Значит интрига испарилась? Отнюдь! Уверен на все сто - вся борьба еще впереди, ну не за золотые медали, так за остальные награды уж точно.
А еще матч в Вентспилсе - это прекрасная возможность реабилитации "желто-синих" перед своим зрителем за маловыразительные две встречи в Лиге Европы с португальским "Гимарайншем", которому в сумме вице-чемпион Латвии уступил с неприятным счетом 0:9 (0:3 дома и 0:6 на выезде).
Это явно не тот результат, которым можно было бы гордиться, но, с другой стороны, не каждый день латвийские клубы мерятся силой с представителями португальского чемпионата. Пока что тут силы неравны. И все равно надо отдать должное "Вентспилсу", который дотянул до третьего предварительного раунда еврокубка. Более чем уверен, что сейчас в "Вентспилсе" думают прежде всего о том, как повторить прошлогоднее достижение в "Вирслиге" и прыгнуть на две ступеньки вперед. А для этого надо в воскресенье непременно побеждать.
Впрочем, у РФШ те же мысли - вторую строчку рижане никому не собираются уступать, хотя желающих предостаточно. Тут и "Спартак" дышит в спину, и тот же "Вентспилс" не прочь укусить, все равно оставаясь грозной силой.
А вот по матчу "Рига" - "Лиепая" вырисовывается более четкая картина. Сейчас чемпион Латвии играет на трех фронтах - тут вам и предстоящий раунд плей-офф в Лиге Европы, где до конца августа столичный клуб ждут два сложнейших матча с чемпионом Дании "Копенгагеном", тут вам и "Вирслига", да и Кубок Латвии никто не отменял. Так что не надо удивляться тому, что Михаил Конев имеет под рукой примерно 25 равноценных игроков. Фактически, это два полноценных состава.
Но по другому сейчас никак, если ставишь перед собой самые высокие задачи. "Рига" сейчас в тонусе, "Рига" чувствует себя уверенно как никогда, она в оптимальной форме, плюс команда раз за разом демонстрирует характер (по числу волевых побед "Рига" в 2019-м любому даст у нас фору).
Вот почему у "Лиепаи" не так много шансов на успех в этой игре. Если гости под руководством Александра Старкова возьмут на стадионе "Сконто" хотя бы очко, для "Лиепаи" это будет успехом. Но у "Риги", которая в нынешнем сезоне взяла в матчах с лиепайчанами шесть очков из шести, точно другие планы...