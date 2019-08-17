Футбол с Владимиром Ивановым: Столичные лидеры попробуют на зуб конкурентов из Курземе

А еще матч в Вентспилсе - это прекрасная возможность реабилитации "желто-синих" перед своим зрителем за маловыразительные две встречи в Лиге Европы с португальским "Гимарайншем", которому в сумме вице-чемпион Латвии уступил с неприятным счетом 0:9 (0:3 дома и 0:6 на выезде).

Витория Гимарайнш - Вентспилс ФОТО: FERNANDO VELUDO/EPA/Scanpix

Это явно не тот результат, которым можно было бы гордиться, но, с другой стороны, не каждый день латвийские клубы мерятся силой с представителями португальского чемпионата. Пока что тут силы неравны. И все равно надо отдать должное "Вентспилсу", который дотянул до третьего предварительного раунда еврокубка. Более чем уверен, что сейчас в "Вентспилсе" думают прежде всего о том, как повторить прошлогоднее достижение в "Вирслиге" и прыгнуть на две ступеньки вперед. А для этого надо в воскресенье непременно побеждать.

Впрочем, у РФШ те же мысли - вторую строчку рижане никому не собираются уступать, хотя желающих предостаточно. Тут и "Спартак" дышит в спину, и тот же "Вентспилс" не прочь укусить, все равно оставаясь грозной силой.

А вот по матчу "Рига" - "Лиепая" вырисовывается более четкая картина. Сейчас чемпион Латвии играет на трех фронтах - тут вам и предстоящий раунд плей-офф в Лиге Европы, где до конца августа столичный клуб ждут два сложнейших матча с чемпионом Дании "Копенгагеном", тут вам и "Вирслига", да и Кубок Латвии никто не отменял. Так что не надо удивляться тому, что Михаил Конев имеет под рукой примерно 25 равноценных игроков. Фактически, это два полноценных состава.

Михаил Конев ФОТО: Zigismunds Zālmanis (Riga FC)

Но по другому сейчас никак, если ставишь перед собой самые высокие задачи. "Рига" сейчас в тонусе, "Рига" чувствует себя уверенно как никогда, она в оптимальной форме, плюс команда раз за разом демонстрирует характер (по числу волевых побед "Рига" в 2019-м любому даст у нас фору).