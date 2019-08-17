Сб, 17.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET
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Футбол с Владимиром Ивановым: Столичные лидеры попробуют на зуб конкурентов из Курземе

Футболисты "Риги"

ФОТО: Zigismunds Zālmanis (Riga FC)

"Валмиера" - "Елгава" и "Даугавпилс" - "Спартак" в субботу, "Вентспилс" - РФШ и "Рига" - "Лиепая" в воскресенье: такова программа очередного, 26-го тура чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги. Третий круг подходит к завершению, а значит постепенно приближается и кульминация. В случае с "Вирслигой" это снова четыре неизвестных одновременно - ни в одом из предстоящих матчей нереально заранее предсказать исход. Все, как говортся, на тоненького.

Каждая из команд продолжает решать свои задачи. К примеру, во встрече "Валмиеры" и "Елгавы", которая 17 августа открывет этот тур, речь идет о еврокубковой зоне. Той же темой озабочен и юрмальский "Спартак", который не оставляет надежд вклиниться в призовую тройку. Ставки высоки - вон, "Рига" куда забралась в Лиге Европы, попутно заработав почти полтора миллиона евро. Финансовый, поверьте, один из главных стимулов для боссов латвийских клубов занять к примеру, не пятое место, а четвертое.

В случае с матчем в Даугавпилсе вообще наблюдается какая-то аномалия - если в первом круге "Даугавпилс" разгромил дома "Спартак" - 4:1, то во втором в Слоке также был жестоко бит - 0:3. Как будет на этот раз?

"Спартак" Нунцио Дзаветтьери - одна из самых творческих команд "Вирслиги", здорово воспользовалась тем, что "Вентспилс" пропускал предыдущий тур. Как следстивие - твердая третья позиция "курортников" в турнирной таблице (34 очка "Спартака" против 31-го у "Вентспилса"). Более того, юрмалчане скорее смотрят вперед, нежели оглядываются назад. А до идущего на второй позиции РФШ какие-то семь очков. Это, согласитесь, точно не пропасть.

Футболисты "Спартака"

ФОТО: https://www.facebook.com/fkspartaks/

Ну а так как эти соперники сейчас на подъеме (неделей ранее "Спартак" уверенно прибил "Валмиеру" - 3:0, а "Даугавпилс" на выезде наказал "Лиепаю" - 2:1), то изречение "нашла коса на камень" тут будет очень даже кстати. Тем более, что над "Даугавпилсом" прождолжает висеть домоклов меч - оставаться на последнем месте никто ведь не хочет (идущая на девятом месте "Метта" от двинчан отстает на пять очков).

Что касается вышеупомянутового субботнего противостояния "Валмиеры" и "Елгавы", то оба коллектива не собираются сдаваться раньше времени и довольствоваться "болотом" - серединой турнирной таблицы. Хотя бы потому, что наставники этих клубов грузин Тамаз Пертия и белорус Олега Кубарев - специалисты очень амбициозные.

В данном случае некоторое преимущество на бумаге я отдаю все же хозяевам поля, которые в этом сезоне еще ни разу не проигрывали елгавчанам. "Елгава" вроде как расправляет плечи, но до идеала этой команде по многим аспектам еще далеко.

Зато лидерам "Вирслиги" в воскресенье, 18 августа, придется держать экзамен перед командами из Курземе. "Вентспилс" дома принимает РФШ, который, судя по настроениям внутри руководства, кажется, уже смирился с тем, что задачу по завоеванию чемпионского титула придется отложить на следующий сезон.

Команда литовца Вальдаса Дамбраускаса в предыдущем туре уступила в очень важном для себя матче, потеряв драгоценные три очка дома - поражение от "Риги" со счетом 1:2. После этого "Рига" мало того, что вновь ушла в отрыв на три балла (44 очка против 41-го), так еще имеет в запасе два матча.

Если честно, мне верится с трудом в то, что действующий чемпион страны в четвертом круге потерпит три поражения. Значит интрига испарилась? Отнюдь! Уверен на все сто - вся борьба еще впереди, ну не за золотые медали, так за остальные награды уж точно.

А еще матч в Вентспилсе - это прекрасная возможность реабилитации "желто-синих" перед своим зрителем за маловыразительные две встречи в Лиге Европы с португальским "Гимарайншем", которому в сумме вице-чемпион Латвии уступил с неприятным счетом 0:9 (0:3 дома и 0:6 на выезде).

Витория Гимарайнш - Вентспилс

ФОТО: FERNANDO VELUDO/EPA/Scanpix

Это явно не тот результат, которым можно было бы гордиться, но, с другой стороны, не каждый день латвийские клубы мерятся силой с представителями португальского чемпионата. Пока что тут силы неравны. И все равно надо отдать должное "Вентспилсу", который дотянул до третьего предварительного раунда еврокубка. Более чем уверен, что сейчас в "Вентспилсе" думают прежде всего о том, как повторить прошлогоднее достижение в "Вирслиге" и прыгнуть на две ступеньки вперед. А для этого надо в воскресенье непременно побеждать.

Впрочем, у РФШ те же мысли - вторую строчку рижане никому не собираются уступать, хотя желающих предостаточно. Тут и "Спартак" дышит в спину, и тот же "Вентспилс" не прочь укусить, все равно оставаясь грозной силой.

А вот по матчу "Рига" - "Лиепая" вырисовывается более четкая картина. Сейчас чемпион Латвии играет на трех фронтах - тут вам и предстоящий раунд плей-офф в Лиге Европы, где до конца августа столичный клуб ждут два сложнейших матча с чемпионом Дании "Копенгагеном", тут вам и "Вирслига", да и Кубок Латвии никто не отменял. Так что не надо удивляться тому, что Михаил Конев имеет под рукой примерно 25 равноценных игроков. Фактически, это два полноценных состава.

Михаил Конев

ФОТО: Zigismunds Zālmanis (Riga FC)

Но по другому сейчас никак, если ставишь перед собой самые высокие задачи. "Рига" сейчас в тонусе, "Рига" чувствует себя уверенно как никогда, она в оптимальной форме, плюс команда раз за разом демонстрирует характер (по числу волевых побед "Рига" в 2019-м любому даст у нас фору).

Вот почему у "Лиепаи" не так много шансов на успех в этой игре. Если гости под руководством Александра Старкова возьмут на стадионе "Сконто" хотя бы очко, для "Лиепаи" это будет успехом. Но у "Риги", которая в нынешнем сезоне взяла в матчах с лиепайчанами шесть очков из шести, точно другие планы...

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