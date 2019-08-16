Сб, 17.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET

Instagram разрешит пользователям сообщать о фейках

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

В приложении Instagram появилась функция, позволяющая пользователям отмечать фейковые или недостоверные, по их мнению, публикации. Функция станет доступна юзерам по всему миру к сентябрю. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Poynter.

В интерфейс будет добавлена опция жалобы на "ложную информацию". Сотрудники специального сервиса фактчекинга, который предоставляет Институт Пойнтера, будут проверять поступившие сообщения.  Публикации не будут удалять, однако их будет намного сложнее найти в поиске. 

Представители Facebook сообщили, что таким образом они будут бороться с распространением публикаций через популярные хештеги. По их словам, обычно, блогеры, которые стремятся к популярности, злоупотребляют ими.

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