Instagram разрешит пользователям сообщать о фейках

В приложении Instagram появилась функция, позволяющая пользователям отмечать фейковые или недостоверные, по их мнению, публикации. Функция станет доступна юзерам по всему миру к сентябрю. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Poynter.
В интерфейс будет добавлена опция жалобы на "ложную информацию". Сотрудники специального сервиса фактчекинга, который предоставляет Институт Пойнтера, будут проверять поступившие сообщения. Публикации не будут удалять, однако их будет намного сложнее найти в поиске.
Представители Facebook сообщили, что таким образом они будут бороться с распространением публикаций через популярные хештеги. По их словам, обычно, блогеры, которые стремятся к популярности, злоупотребляют ими.