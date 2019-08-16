Минфин: влияние PNB banka на народное хозяйство Латвии незначительно

Согласно заявлению министерства, в начале этого года PNB banka по величине активов был шестым по величине банком в Латвии, занимая 3% рынка.

Также министерство отметило, что на четыре самых крупных банка Латвии приходится около 90% всех активов латвийских банков, таким образом PNB banka был сравнительно маленькой частью банковской системы и его прямое влияние на народное хозяйство несущественно.

Министерство также отметило, что PNB banka в 2017 году поменял модель работы, сконцентрировавшись на сегменте латвийских клиентов. В 2018 году кредитный портфель банка уменьшился на 34,4 млн евро, а число работников уменьшилось с 630 в 2017 году до 523 в первом полугодии этого года. После проведения реформы банк показал небольшую прибыль в 2018 году.

Министерство финансов указало, что основная деятельность банка была связана со вкладами в различные фонды, которые составляли 33% активов банка, и кредитованием предприятий, что составляло 18% активов банка, а удельный вес выданных частным лицам кредитов был небольшим - около 6% активов.

Как сообщалось ранее, с четверга, 15 августа, полностью остановлена деятельность PNB banka (ранее Norvik banka). Согласно решению Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), в четверг в 21.00 банк полностью прекратил предоставление финансовых услуг, в том числе выполнение платежей клиентов. Такое решение принято, чтобы не допустить оттока средств из банка. С этого момента действие карт, интернет-банка и банкоматов PNB banka прекращено.

"Европейский центральный банк, осуществляющий непосредственный надзор над PNB bankа, 15 августа постановил признать его финансовым учреждением, которое оказалось или может оказаться в финансово сложной ситуации. В свою очередь правление Единого европейского регулятора приняло решение не принимать меры по стабилизации деятельности банка. В связи с этим, а также заботясь о защите вкладов клиентов, совет FKTK на внеочередном заседании принял решение остановить оказание финансовых услуг в PNB bankа и принял решение о недоступности вкладов", - заявили в комиссии.

"Мы понимаем, что это неожиданная новость для клиентов банка, но можем заверить, что FKTK сделает все возможное, чтобы найти наиболее удобное и эффективное решение, как по возможности быстрее начать выплату клиентам гарантированных возмещений - до 100 000 евро каждому. Уже в ближайшие дни 99,2% вкладчиков смогут начать получать свои деньги, которые полностью покроют средства из Гарантийного фонда вкладов", - сказала председатель FKTK Кристине Черная-Межмале.