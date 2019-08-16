Большой пикник в Межапарке: смотрите, как он прошел, и ищите себя на фото!

На территории в 15 000 квадратных метров можно было отдохнуть на свежем воздухе, а заодно посмотреть, как создается новая Большая эстрада Межапарка.

О веселых играх для детей позаботились их любимые сказочные персонажи. А взрослые могли послушать музыку, насладиться блюдами и прохлодительными напитками разных стран мира, приобрести товары, изготовленные латвийскими мастерами-ремесленниками и просто посидеть или полежать на траве, ни о чем не думая. Благо погода была прекрасная!