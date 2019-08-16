Большой пикник в Межапарке: смотрите, как он прошел, и ищите себя на фото!
В пятницу, 16 августа, в рамках празднования Дня города рижанам была предоставлена уникальная возможность отдохнуть всей семьей в Межапарке, где рядом с Большой эстрадой на проспекте Остас, 11, прошел самый большой пикник в Латвии.
На территории в 15 000 квадратных метров можно было отдохнуть на свежем воздухе, а заодно посмотреть, как создается новая Большая эстрада Межапарка.
О веселых играх для детей позаботились их любимые сказочные персонажи. А взрослые могли послушать музыку, насладиться блюдами и прохлодительными напитками разных стран мира, приобрести товары, изготовленные латвийскими мастерами-ремесленниками и просто посидеть или полежать на траве, ни о чем не думая. Благо погода была прекрасная!
Смотрите, как прошел Большой пикник в Межапарке, а если вы там были - ищите себя на фото!