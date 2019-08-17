Самые нервные и истеричные знаки Зодиака

Отметим для начала, что определение "нервный человек" не означает "негативный", ведь далеко не всегда такие люди обладают отрицательной аурой. Однако истерят они больше других - это факт.

Рак

Кто бы мог подумать, что примерных мужей и жен астрологи назовут типичными "истеричками". На первый взгляд, представители этого знака очень спокойные и рассудительные, однако на самом деле - далеки от такой характеристики.

Раки постоянно переживают за работу, за дела, но не всегда показывают это. Они не говорят, а делают, поэтому их переживания и стрессы малозаметны для окружающих.

В периоды "обострений" Раков лучше не трогать, потому что они могут быть очень вспыльчивыми и грубыми.

Астрологи до сих пор не понимают, как эти люди совмещают несовместимое: в одну минуту они не могут найти себе места, а следующие пять минут улыбаются и смеются.

Лев

Если вы хотите найти того, кто лучше остальных скрывает свою нервную натуру, то обратитесь ко Льву.

Любой представитель этого знака Зодиака знает, как сдержать свою злобу или негодование, чтобы потом наедине с самим собой выплеснуть это наружу.

Львы не желают терять свою репутацию, поэтому не станут выходить на открытый конфликт, показывать всем свои слезы или грубость.

Представителям этого знака каким-то чудесным образом удается сдерживать свой огненный нрав. Из-за этого их часто считают одними из самых спокойных людей.

Разумеется, это им лишь на пользу, потому что в спокойном состоянии всегда проще оценивать обстановку, принимать важные решения.

Водолей

Водолеи - очень нервные люди, потому что они ненавидят, когда что-то идет не так. По сути, это одни из главных перфекционистов среди представителей всех знаков зодиакального круга.

Им нужно, чтобы все следовало плану и расписанию. Они боятся оступиться, потерять уважение окружающих, их расположение и доверие.

Водолеям стоит опасаться врагов и недоброжелателей - отлично работает в этом отношении банальная осторожность. Представители данного знака бывают весьма доверчивыми, за что им тоже приходится платить своими нервами. Еще астрологи отмечают тот факт, что Водолеи весьма ревнивы: из-за этого их порой накрывают мощные истерики, от которых страдают окружающие.

Рыбы

Рыбы переживают из-за всего. Сложно найти то, из-за чего они точно не будут волноваться и мучить себя. Больше всего их дестабилизирует чужое безразличие, обман.

Когда кто-то обесценивает их достижения или дела, Рыбы могут впасть в депрессию, начать нервничать и заниматься самокопаниями.