Передача: сменилась любимая марка машин воров автодеталей

Владельцы автомобилей BMW могут вздохнуть немного спокойнее и беспокоиться о безопасности своей машины немного меньше, так как у автоворов появились другие приоритеты - детали для Volvo, сообщает передача Degpunktā телеканала LNT.
На вершине топа обворованных машин больше нет ни BMW, ни Audi, ни Mercedes. Чаще всего злоумышленники бросают взор на транспортные средства Volvo. Воруют как зеркала, так и решетки перекрытия мотора, но главной целью являются передние фары. Опрошенная передачей женщина, у которой неизвестные обворовали Volvo, выяснила - новые фары стоят 800 евро, а пользованные - 430 евро.
Больше всего обворовывают машины 2014 и 2015 годов выпуска, старые машины интересуют воров меньше. В новых транспортных средствах все построено так, чтобы владельцу было удобно менять детали, поэтому фары, например, можно украсть в течение нескольких секунд.
Самый простой способ, как обезопасить себя от возможных потерь, - приобрести страховку KASKO, однако это совсем не значит, что машина не станет добычей воров.
Лучшие способы, как защитить свою машину - оставлять ее на охраняемых автостоянках или в гараже, оборудовать фары дополнительными фиксаторами, хоть это не так и просто, а также маркировать фары.