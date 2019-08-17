Авиакомпания, которая следит за своими пассажирами и снимает их

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific призналась, что снимает пассажиров во время полета, вызвав таким образом новые дебаты по поводу вопроса наблюдения за пассажирами, сообщает CNN.
Cathay Pacific, которую нередко называют одной из лучших авиакомпаний мира, на сбор информации указала в обновленной политике безопасности, опубликованной в конце июля.
Представители авиакомпании проинформировали, что за пассажирами Cathay Pacific наблюдают и снимают как с помощью имеющейся в самолете развлекательной системы, так и с помощью специально размещенных для этих целей камер.
Cathay Pacific указывает, что предприятие производит наблюдение за пассажирами, чтобы исследовать их привычки в использовании развлекательной системы, а также выяснить, как пассажиры проводят время в полетах.
Таким образом авиакомпания признала, что снимает и хранит фотографии пассажиров.
Размещение видеокамер в самолетах Cathay Pacific поясняет заботой о безопасности пассажиров и членов экипажа.
"Во всех самолетах и офисах авиакомпании в аэропортах имеются камеры наблюдения - для безопасности", - говорится в сообщении Cathay Pacific.
"У всех изображений и видео строгий контроль доступа", - успокаивают представители авиакомпании, добавляя, что в туалетах самолетов камер нет.
"Шпионящие" авиакомпании
В прошлом году несколько авиакомпаний мира признали, что разместили в развлекательных системах самолетов камеры.
Эти сообщения вызвали опасения пассажиров о возможном нарушении их приватности.
Среди этих авиакомпаний были и такие, как Singapore Airlines, Emirates и American.
Оджнако представители этих предприятий сообщили, что активизировать камеры не планируется.
В свой новой политике безопасности Cathay Pacific поясняет, что сбор информации о пассажиров необходим, чтобы улучшить опыт полетов.
Кроме того, собранные авиакомпанией данные могут быть переданы третьим сторонам в целях маркетинга.
"Мы вашу личную информацию будем хранить так долго, как это необходимо", - говорится правилах безопасности Cathay Pacific.
Угроза безопасности?
Часть общества принимает камеры наблюдения в самолетах как оправдательные действия для гарантии безопасности, однако часть считает, что наблюдение за пассажирами в салоне самолета - слишком крутой шаг.
Дополнительную тревогу в этом вопросе вызывают то, что у авиакомпании могут быть проблемы с кибернападениями.
В 2018 году Cathay Pacific сообщила, что в результате кибератаки могла произойти утечка данных примерно девяти миллионов пассажиров.
Эксперт по кибербезопасности Виталий Камук, который в развлекательной системе самолета Singapore Airlines заметил линзу видеокамеры, выразил тревогу, что снятые этой камерой фотографии или видео могут попасть в неправильные руки.
В то же самое время японское предприятие Panasonic Avionics, изготавливающее развлекательные системы для самолетов Cathay Pacific, указывает, что такие страхи преувеличены.
Размещение камер в сиденьях самолетов открывает новые возможности, к примеру, возможность проводить во время полета видеоконференции.