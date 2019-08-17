Авиакомпания, которая следит за своими пассажирами и снимает их

Cathay Pacific, которую нередко называют одной из лучших авиакомпаний мира, на сбор информации указала в обновленной политике безопасности, опубликованной в конце июля.

Представители авиакомпании проинформировали, что за пассажирами Cathay Pacific наблюдают и снимают как с помощью имеющейся в самолете развлекательной системы, так и с помощью специально размещенных для этих целей камер.

Cathay Pacific указывает, что предприятие производит наблюдение за пассажирами, чтобы исследовать их привычки в использовании развлекательной системы, а также выяснить, как пассажиры проводят время в полетах.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Таким образом авиакомпания признала, что снимает и хранит фотографии пассажиров.

Размещение видеокамер в самолетах Cathay Pacific поясняет заботой о безопасности пассажиров и членов экипажа.

"Во всех самолетах и офисах авиакомпании в аэропортах имеются камеры наблюдения - для безопасности", - говорится в сообщении Cathay Pacific.

"У всех изображений и видео строгий контроль доступа", - успокаивают представители авиакомпании, добавляя, что в туалетах самолетов камер нет.

"Шпионящие" авиакомпании

В прошлом году несколько авиакомпаний мира признали, что разместили в развлекательных системах самолетов камеры.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Эти сообщения вызвали опасения пассажиров о возможном нарушении их приватности.

Среди этих авиакомпаний были и такие, как Singapore Airlines, Emirates и American.

Оджнако представители этих предприятий сообщили, что активизировать камеры не планируется.

В свой новой политике безопасности Cathay Pacific поясняет, что сбор информации о пассажиров необходим, чтобы улучшить опыт полетов.

Кроме того, собранные авиакомпанией данные могут быть переданы третьим сторонам в целях маркетинга.

"Мы вашу личную информацию будем хранить так долго, как это необходимо", - говорится правилах безопасности Cathay Pacific.

Угроза безопасности?

Часть общества принимает камеры наблюдения в самолетах как оправдательные действия для гарантии безопасности, однако часть считает, что наблюдение за пассажирами в салоне самолета - слишком крутой шаг.

Дополнительную тревогу в этом вопросе вызывают то, что у авиакомпании могут быть проблемы с кибернападениями.

В 2018 году Cathay Pacific сообщила, что в результате кибератаки могла произойти утечка данных примерно девяти миллионов пассажиров.

Эксперт по кибербезопасности Виталий Камук, который в развлекательной системе самолета Singapore Airlines заметил линзу видеокамеры, выразил тревогу, что снятые этой камерой фотографии или видео могут попасть в неправильные руки.

В то же самое время японское предприятие Panasonic Avionics, изготавливающее развлекательные системы для самолетов Cathay Pacific, указывает, что такие страхи преувеличены.