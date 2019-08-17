В пятницу в пожаре погиб человек

Пожар с погибшим произошел в пятницу около полудня в Екабпилсе, где горело заброшенное одноэтажное здание площадью 80 кв.м. и внешняя стена жилого дома площадью 20 кв.м.

В Риге, в Иманте, в квартире в пятиэтажном доме пригорела еда. Соседи почувствовали задымление и вызвали пожарных. К прибытию ГПСС жилец выбрался из квартиры своими силами и обратился за помощью к врачам.