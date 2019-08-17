Сб, 17.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET

В пятницу в пожаре погиб человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В пятницу в Латвии потушено 24 пожара, в одном из пожаров погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Пожар с погибшим произошел в пятницу около полудня в Екабпилсе, где горело заброшенное одноэтажное здание площадью 80 кв.м. и внешняя стена жилого дома площадью 20 кв.м.

В Риге, в Иманте, в квартире в пятиэтажном доме пригорела еда. Соседи почувствовали задымление и вызвали пожарных. К прибытию ГПСС жилец выбрался из квартиры своими силами и обратился за помощью к врачам.

Всего за сутки потушено 11 пожаров в краях Латвии, шесть в Риге и семь в других городах.

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