Скончался американский актер Питер Фонда

В возрасте 79 лет скончался американский киноактер, звезда фильма "Easy Rider" ("Беспечный ездок") Питер Фонда, сообщает AFP со ссылкой на семью артиста.
Фонда скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, находясь рядом с близкими. Актер страдал от рака легких и умер в результате обострения проблем с дыханием.
Питер Фонда был братом актрисы Джейн Фонды и сыном актера Генри Фонда. Актриса Бриджит Фонда - дочь Питера Фонды.
Питер Фонда являлся одним из авторов сценария к фильму 1969 года "Easy Rider", вмести с Фондой в фильме сыграл режиссер ленты Денис Хоппер, а также Джек Николсон.
За сценарий фильма Фонда был номинирован на "Оскар" в категории лучший сценарий, а за фильм 1997 года Ulee's Gold - в категории лучший актер.
За роли в фильме Ulee's Gold и телевизионном фильме The Passion of Ayn Rand Фонда получил награды "Золотой глобус".