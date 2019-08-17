Сб, 17.08.2019
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Скончался американский актер Питер Фонда

Питер Фонда

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

В возрасте 79 лет скончался американский киноактер, звезда фильма "Easy Rider" ("Беспечный ездок") Питер Фонда, сообщает AFP со ссылкой на семью артиста.

Фонда скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, находясь рядом с близкими. Актер страдал от рака легких и умер в результате обострения проблем с дыханием.

Питер Фонда был братом актрисы Джейн Фонды и сыном актера Генри Фонда. Актриса Бриджит Фонда - дочь Питера Фонды.

Питер Фонда являлся одним из авторов сценария к фильму 1969 года "Easy Rider", вмести с Фондой в фильме сыграл режиссер ленты Денис Хоппер, а также Джек Николсон.

За сценарий фильма Фонда был номинирован на "Оскар" в категории лучший сценарий, а за фильм 1997 года Ulee's Gold - в категории лучший актер.

За роли в фильме Ulee's Gold и телевизионном фильме The Passion of Ayn Rand Фонда получил награды "Золотой глобус".

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