Скончался американский актер Питер Фонда

Фонда скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, находясь рядом с близкими. Актер страдал от рака легких и умер в результате обострения проблем с дыханием.

Питер Фонда был братом актрисы Джейн Фонды и сыном актера Генри Фонда. Актриса Бриджит Фонда - дочь Питера Фонды.

Питер Фонда являлся одним из авторов сценария к фильму 1969 года "Easy Rider", вмести с Фондой в фильме сыграл режиссер ленты Денис Хоппер, а также Джек Николсон.

За сценарий фильма Фонда был номинирован на "Оскар" в категории лучший сценарий, а за фильм 1997 года Ulee's Gold - в категории лучший актер.