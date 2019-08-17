Сб, 17.08.2019
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Citadele клиентам PNB banka: информация о механизме выплат появится в понедельник

Люди у дверей PNB banka

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Информация для клиентов PNB banka о механизме выплаты гарантированных вкладов ожидается не позже понедельника, 19 августа, говорится в сообщении, опубликованном вечером на сайте банка Citadele.

Как сообщалось, Citadele будет выплачивать клиентам PNB banka гарантированные возмещения.

"Несмотря на по-человечески понятное беспокойство клиентов PNB banka, мы призываем дождаться ясной информации о порядке выплат, которая будет доступна не позже 19 августа. В настоящее время вместе с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK) мы работаем над упорядочением процесса выплат", - говорится в заявлении.

Также банк указывает, что все суммы возмещения до 100 тыс. евро будут покрыты из Гарантийного фонда вкладов. Гарантированное возмещение относится к зарплатам, пенсиям, вкладам клиентов и процентам, накопленным до 15 августа.

FKTK в пятницу вечером сообщила, что пресс-конференция о порядке выплаты гарантированных возмещений клиентам PNB banka состоится в субботу, 17 августа, в 12 часов.

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