Citadele клиентам PNB banka: информация о механизме выплат появится в понедельник

"Несмотря на по-человечески понятное беспокойство клиентов PNB banka, мы призываем дождаться ясной информации о порядке выплат, которая будет доступна не позже 19 августа. В настоящее время вместе с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK) мы работаем над упорядочением процесса выплат", - говорится в заявлении.