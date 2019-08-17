В Одессе в результате пожара в гостинице погибли восемь человек
В ночь на субботу, 17 августа, в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли минимум восемь человек, сообщает AFP со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Предварительно погибло восемь человек и пострадало 10 человек ", - отметили в пресс-службе.
Пожар возник в 1:34 на втором этаже отеля, огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров.
В тушении пожара участвовали более 60 спасателей и 13 спецмашин.
Локализовать возгорание удалось в 3:35, а ликвидировать - в 4:32.
Спасателям пришлось эвакуировать около 150 человек.
Начат уголовный процесс, ведется следствие.