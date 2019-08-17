Сб, 17.08.2019
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За честные выборы: в Москве без столкновений прошли одиночные пикеты

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Пикеты в Москве

ФОТО: AP/Scanpix

В субботу, 17 августа, в Москве прошли очередные акции протеста. В частности, состоялся согласованный митинг КПРФ на проспекте Сахарова и несогласованная серия одиночных пикетов на Бульварном кольце. В ходе мероприятий был задержан всего один человек, еще чуть более десятка задержали на подобных акциях в Санкт-Петербурге.

В это время московские власти по уже сложившейся традиции организовали концерт в Парке Горького в честь 91-летия парка. В заявке концерта - Елка, Диана Гурцкая, Лолита, Стас Пьеха, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров и другие известные исполнители.

Как пишет "Медуза", к началу митинга КПРФ пришли чуть более двух тысяч человек, но затем количество людей продолжило расти.

Интересно, что на митинге КПРФ представители коммунистов стояли на сцене в куртках с символикой партии от компании Nike. На это обратили внимание журналисты "Дождя". 

К 12:30 народ стал покидать митинг.

Около 13:30 первая пикетчица появилась у памятника Владимиру Высоцкому на Петровке. Это женщина в инвалидном кресле, у нее в руках требования допустить независимых кандидатов на выборы, передает "Дождь".

Митинг КПРФ закончился. 4,2 тысячи участников. 

Галерея: пикеты в Москве

На бульварах в пикетах участвовали единицы, их плотной толпой окружали журналисты. Полиция предпочитала не вмешиваться, лишь предлагала отойти подальше друг от друга. 

На Арбате был задержан всего один протестующий:

К 17:50 пикеты прекратились окончательно, народ разошелся.

Напомним, ранее запрет нескольким оппозиционным депутатам баллотироваться на выборы в думу Москву вызвал в столице России волну протестов, которая обернулась многочисленными задержаниями.

Галерея: Задержания во время протестов в Москве

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