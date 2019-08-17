За честные выборы: в Москве проходят митинги и одиночные пикеты

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В свою очередь московские власти по уже сложившейся традиции организовали концерт в Парке Горького в честь 91-летия парка. Планируется, что на концерте выступят Елка, Диана Гурцкая, Лолита, Стас Пьеха, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров и другие известные исполнители.

Как пишет "Медуза", к началу митинга КПРФ пришли чуть более двух тысяч человек, но затем количество людей продолжило расти.

Интересно, что на митинге КПРФ представители коммунистов стоят на сцене в куртках с символикой партии от компании Nike. На это обратили внимание журналисты "Дождя".

К 12:30 народ стал покидать митинг.

Около 13:30 первая пикетчица появилась у памятника Владимиру Высоцкому на Петровке. Это женщина в инвалидном кресле, у нее в руках требования допустить независимых кандидатов на выборы, передает "Дождь".

На Страстном бульваре появился первый пикет: pic.twitter.com/37boFAkH48 — Ann (@IfSoAnn) 17 августа 2019 г.

Митинг КПРФ закончился. 4,2 тысячи участников.

Митинг закончился. Со сцены играет музыка.

К закрытию рамок в 13:20 на территорию митинга #КПРФзаВыборы в Москве прошли 4,2 тыс. участников.

Подсчет окончен.#БелыйСчётчик pic.twitter.com/pJBjUVgUbc — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 17 августа 2019 г.

Галерея: пикеты в Москве

На бульварах в пикетах участвуют единицы, их плотной толпой окружают журналисты. Полиция предпочитает не вмешиваться, лишь предлагает отойти подальше друг от друга.

В свою очередь в ходе пикетов в Санкт-Петербурге задержаны уже семь человек.

Между тем, в Парке Горького выступает Лолита

Напомним, ранее запрет нескольким оппозиционным депутатам баллотироваться на выборы в думу Москву вызвал в столице России волну протестов, которая обернулась многочисленными задержаниями.