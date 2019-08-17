Сб, 17.08.2019
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За честные выборы: в Москве проходят митинги и одиночные пикеты

Пикеты в Москве

ФОТО: AP/Scanpix

В субботу, 17 августа, в Москве проходят очередные акции протеста. В частности, запланирован согласованный митинг КПРФ на проспекте Сахарова и несогласованная серия одиночных пикетов на Бульварном кольце. Оба мероприятия — с требованием проведения честных выборов.

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В свою очередь московские власти по уже сложившейся традиции организовали концерт в Парке Горького в честь 91-летия парка. Планируется, что на концерте выступят Елка, Диана Гурцкая, Лолита, Стас Пьеха, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров и другие известные исполнители.

Как пишет "Медуза", к началу митинга КПРФ пришли чуть более двух тысяч человек, но затем количество людей продолжило расти.

Интересно, что на митинге КПРФ представители коммунистов стоят на сцене в куртках с символикой партии от компании Nike. На это обратили внимание журналисты "Дождя". 

К 12:30 народ стал покидать митинг.

Около 13:30 первая пикетчица появилась у памятника Владимиру Высоцкому на Петровке. Это женщина в инвалидном кресле, у нее в руках требования допустить независимых кандидатов на выборы, передает "Дождь".

Митинг КПРФ закончился. 4,2 тысячи участников. 

Галерея: пикеты в Москве

На бульварах в пикетах участвуют единицы, их плотной толпой окружают журналисты. Полиция предпочитает не вмешиваться, лишь предлагает отойти подальше друг от друга. 

В свою очередь в ходе пикетов в Санкт-Петербурге задержаны уже семь человек.

Между тем, в Парке Горького выступает Лолита

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, ранее запрет нескольким оппозиционным депутатам баллотироваться на выборы в думу Москву вызвал в столице России волну протестов, которая обернулась многочисленными задержаниями.

Галерея: Задержания во время протестов в Москве

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