За честные выборы: в Москве проходят митинги и одиночные пикеты

В субботу, 17 августа, в Москве проходят очередные акции протеста. В частности, запланирован согласованный митинг КПРФ на проспекте Сахарова и несогласованная серия одиночных пикетов на Бульварном кольце. Оба мероприятия — с требованием проведения честных выборов.
Информация обновляется...
В свою очередь московские власти по уже сложившейся традиции организовали концерт в Парке Горького в честь 91-летия парка. Планируется, что на концерте выступят Елка, Диана Гурцкая, Лолита, Стас Пьеха, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров и другие известные исполнители.
Как пишет "Медуза", к началу митинга КПРФ пришли чуть более двух тысяч человек, но затем количество людей продолжило расти.
К 11:45 на территорию митинга #КПРФзаВыборы в Москве прошли 2,2 тыс. участников.— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 17 августа 2019 г.
Подсчет продолжается.#БелыйСчётчик pic.twitter.com/toj7yaDb27
К 12:00 на территорию митинга #КПРФзаВыборы в Москве прошли 2,8 тыс. участников. Митинг начался.— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 17 августа 2019 г.
Подсчет продолжается.#БелыйСчётчик pic.twitter.com/wNdIuIR591
Интересно, что на митинге КПРФ представители коммунистов стоят на сцене в куртках с символикой партии от компании Nike. На это обратили внимание журналисты "Дождя".
Nike и кпрф, как это мило!— MaDel' (@Mark__Del) 17 августа 2019 г.
И он еще говорит про англосаксов, 5 колонну. Не позорься Зюганов @G_Zyuganov #ДелайСейчас #август2019 pic.twitter.com/mgi30hC2H9
К 12:30 народ стал покидать митинг.
К 12:30 на территорию митинга #КПРФзаВыборы в Москве прошли 3,6 тыс. участников.— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 17 августа 2019 г.
Выходящий поток превосходит входящий.
Подсчет продолжается.#БелыйСчётчик pic.twitter.com/miNZWpYaZw
Около 13:30 первая пикетчица появилась у памятника Владимиру Высоцкому на Петровке. Это женщина в инвалидном кресле, у нее в руках требования допустить независимых кандидатов на выборы, передает "Дождь".
На Страстном бульваре появился первый пикет: pic.twitter.com/37boFAkH48— Ann (@IfSoAnn) 17 августа 2019 г.
Митинг КПРФ закончился. 4,2 тысячи участников.
Митинг закончился. Со сцены играет музыка.— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 17 августа 2019 г.
К закрытию рамок в 13:20 на территорию митинга #КПРФзаВыборы в Москве прошли 4,2 тыс. участников.
Подсчет окончен.#БелыйСчётчик pic.twitter.com/pJBjUVgUbc
Галерея: пикеты в Москве
На бульварах в пикетах участвуют единицы, их плотной толпой окружают журналисты. Полиция предпочитает не вмешиваться, лишь предлагает отойти подальше друг от друга.
В свою очередь в ходе пикетов в Санкт-Петербурге задержаны уже семь человек.
Между тем, в Парке Горького выступает Лолита
Напомним, ранее запрет нескольким оппозиционным депутатам баллотироваться на выборы в думу Москву вызвал в столице России волну протестов, которая обернулась многочисленными задержаниями.
Галерея: Задержания во время протестов в Москве