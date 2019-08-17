В пятницу в ДТП пострадали два пешехода и семь велосипедистов

В пятницу зарегистрировано всего 109 ДТП, в том числе 22 с пострадавшими.

В Рижском регионе произошло 44 ДТП, в Курземе - 25, в Латгале - 15, в Земгале - 13, в Видземе - 12.

Кроме того, на дорогах Латвии задержано 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госполиции.

За 24 часа оформлено также 228 административных протоколов о превышении разрешенной скорости и четыре за агрессивное вождение.