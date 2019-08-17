Сб, 17.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET

В пятницу в ДТП пострадали два пешехода и семь велосипедистов

Иллюстративное фото

ФОТО: Ekrānšāviņš no Twitter

В прошедшие сутки в автоавариях на дорогах Латвии пострадали 25 человек, в том числе два пешехода и семь велосипедистов, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В пятницу зарегистрировано всего 109 ДТП, в том числе 22 с пострадавшими.

В Рижском регионе произошло 44 ДТП, в Курземе - 25, в Латгале - 15, в Земгале - 13, в Видземе - 12.

Кроме того, на дорогах Латвии задержано 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госполиции.

За 24 часа оформлено также 228 административных протоколов о превышении разрешенной скорости и четыре за агрессивное вождение.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения оформлено 606 протоколов.

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